«В кризисной ситуации полезно запасаться едой, которая нравится»: что следует иметь при себе на случай карантина

Комментарий по поводу паники в продуктовых магазинах дал менеджер по коммуникациям Selver Риво Вески: «На данный момент мы видим, что продажа таких продуктов как крупы, супы в банках и еда с длительным сроком хранения выросла на 30% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Вероятно, это связано не только с различными скидочными акциями в магазинах Selver, а также и с другими причинами».