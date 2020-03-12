«В кризисной ситуации полезно запасаться едой, которая нравится»: что следует иметь при себе на случай карантина

Коронавирус Covid-19 официально объявлен пандемией, однако ведущие программы «Duubel» уверяют, что не стоит впадать в панику, а напротив, продумать минимум недельный запас еды для всей семьи в случае карантина. Для этого в стдию пригласили участницу Naiskodukaitse и одну из создательниц мобильного приложение «Ole valmis!» Элизу Яксон.
Элиза Яксон обьяснила, что в первую очередь стоит позаботиться о семидневном запасе еды для всей семьи, предметах личной гигиены и средствах первой помощи в соответствии с вашими потребностями.
Комментарий по поводу паники в продуктовых магазинах дал менеджер по коммуникациям Selver Риво Вески: «На данный момент мы видим, что продажа таких продуктов как крупы, супы в банках и еда с длительным сроком хранения выросла на 30% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Вероятно, это связано не только с различными скидочными акциями в магазинах Selver, а также и с другими причинами».
Также мы заметили, что спрос на услуги e-Selver вырос настолько, что если раньше мы обещали нашим клиентам доставку в тот же день, то сейчас мы не можем этого обещать,
— прокомментировал Риво Вески.
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