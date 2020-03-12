Обращение Piletilevi к посетителям больших концертов в Таллинне и других городах Эстонии

«Уважаемые клиенты!

В связи с распространением коронавируса часть из запланированных мероприятий будет отложена или отменена. Несмотря на настоятельные рекомендации премьер-министра об отмене мероприятий, где принимает участие 100 и более человек, некоторые мероприятия все-таки состоятся.

Piletilevi и организаторы мероприятий призывают своих клиентов проявлять бдительность и осторожность, и следовать рекомендациям по предотвращению распространения болезни.

Если у вас есть подозрение, на то что вы можете быть заразны (контактировали с носителем вируса или путешествовали за пределы Эстонии), если вы больны или у вас плохое самочувствие, пожалуйста, не приходите на мероприятие.