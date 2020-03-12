Эстонская редакция ПБК сокращает большую часть сотрудников

«Фирма Subbmedia OÜ сообщила Кассе по безработице о сокращении 9 работников. В среду мы получили уже второе уведомление, сокращения будут проходить с 10 апреля по 31 мая 2020 года», – прокомментировала ERR главный специалист Кассы по безработице по реагированию на сокращения Кайа Сависто.