Эстонская редакция ПБК сокращает большую часть сотрудников

Фирма «Subbmedia», главной деятельностью которой является производство «Новостей Эстонии» для телеканала ПБК, до конца мая сократит 9 человек, сообщает Rus.ERR.
«Фирма Subbmedia OÜ сообщила Кассе по безработице о сокращении 9 работников. В среду мы получили уже второе уведомление, сокращения будут проходить с 10 апреля по 31 мая 2020 года», – прокомментировала ERR главный специалист Кассы по безработице по реагированию на сокращения Кайа Сависто.
Основателями фирмы Subbmedia являются тележурналисты Михаил Владиславлев и Александр Цукерман. В 2018 году в штате фирмы числилось 15 сотрудников.
Ранее Postimees сообщал, что «Первый Балтийский канал» прекращает производство ежедневной новостной программы «Новости Эстонии», обосновывая этот шаг непропорциональным экономическим давлением со стороны государства и правоохранительных органов на компании Балтийского медиа-альянса (BMA).