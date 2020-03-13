Возлюбленная Киану Ривза Александра Грант рассказала об их отношениях

Внешность и в принципе наличие возлюбленной у вечно одинокого любимца интернета Киану Ривза никак не дают покоя его поклонникам. Когда Киану и 46-летняя Александра Грант впервые вместе появились на публике, в Сети сразу же начали обсуждать седые волосы женщины и ее нестандартную внешность, пишет Супер.
Когда пошли слухи о скорой свадьбе Ривза и Грант, художница дала интервью британскому Vogue, где рассказала о своих работах, отношениях с возлюбленным и скорой свадьбе.
Мне 46 лет, мой рост 1 метр 84 см, и у меня седые волосы. Знаете, эта идея быть таким, как все… Если бы я хотела выглядеть, как Ким Кардашьян, мне бы пришлось делать операцию по удалению части ног,
- сказала Александра.
Оказалось, что Ривз и Грант встречаются уже долгое время, а вместе работать они начали еще в 2011 году, когда выпустили книгу «Ода счастью». Это было руководство к выходу из депрессии от Киану с милыми иллюстрациями Александры.
Вообще я задумывала это, как личный подарок Киану. Все наши друзья, сидящие в комнате, начали хихикать, когда я преподнесла ему первый экземпляр и сказали: «Пожалуйста, опубликуйте это!» Так все и началось,
- вспоминает она.
В Vogue узнали, что художница была подружкой невесты семь раз, после чего, естественно, решили спросить и о ее свадьбе с актером, о которой уже давно ходят слухи:
За бокалом вина я бы вам рассказала. Любовь на всех уровнях очень важна для меня. Как бы уклониться он вопроса? Я не верю, что изоляция — это правильный путь. Конечно, есть периоды одиночества, они нужны мне, как художнику, но я очень ценю отношения.