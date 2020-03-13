Возлюбленная Киану Ривза Александра Грант рассказала об их отношениях

За бокалом вина я бы вам рассказала. Любовь на всех уровнях очень важна для меня. Как бы уклониться он вопроса? Я не верю, что изоляция — это правильный путь. Конечно, есть периоды одиночества, они нужны мне, как художнику, но я очень ценю отношения.