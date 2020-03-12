Чт, 12.03.2020
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Доктор Маргус Пунаб рассказал, что нужно делать, чтобы не заразиться коронавирусом

Meestearst Margus Punab soovitab põsemusidest praegu loobuda.

ФОТО: Kristjan Teedema

В социальной сети доктор и заведущий кафедрой андрологии Тартуского университета Маргус Пунаб рассказал, что хоть эпидемия коронавируса вызывает крайнее беспокойство в обществе, паниковать не нужно. Врач привел основные способы защиты, которыми не стоит пренебрегать, если вы хотите оставаться здоровым.

1. В Китае и Южной Корее наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. Следовательно, можно эффективно ограничить распространение инфекции с помощью разумных мер. Хорошая работа проделана и в Эстонии!

2. На мой взгляд, самоконтроль — самое важное, если мы говорим об Эстонии. Если есть признаки болезни, старайтесь избегать мест скопления людей. Если вы приехали из опасной зоны, например из Италии, некоторых районов Германии, Ирана, в том числе австрийских горнолыжных курортов (опыт Исландии!) — будьте особо блидельны и обращайте внимание на состояние вашего здоровья. 

3. Пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями обычно рекомендуется какое-то время держаться подальше от людных мест.

4. Рукопожатия и поцелуи при встрече лучше отложить до лета. 

5. Мойте руки! Теплая вода и жидкое мыло — лучшие друзья человека в современном мире. 

Также доктор Пунаб добавил: 

Всем крепкого здоровья! Мы обязательно переживем этот сложный период. Страх перед болезнью сегодня приносит едва ли не больше вреда, чем сам вирус. 

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