Доктор Маргус Пунаб рассказал, что нужно делать, чтобы не заразиться коронавирусом

1. В Китае и Южной Корее наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. Следовательно, можно эффективно ограничить распространение инфекции с помощью разумных мер. Хорошая работа проделана и в Эстонии!

2. На мой взгляд, самоконтроль — самое важное, если мы говорим об Эстонии. Если есть признаки болезни, старайтесь избегать мест скопления людей. Если вы приехали из опасной зоны, например из Италии, некоторых районов Германии, Ирана, в том числе австрийских горнолыжных курортов (опыт Исландии!) — будьте особо блидельны и обращайте внимание на состояние вашего здоровья.

3. Пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями обычно рекомендуется какое-то время держаться подальше от людных мест.

4. Рукопожатия и поцелуи при встрече лучше отложить до лета.

5. Мойте руки! Теплая вода и жидкое мыло — лучшие друзья человека в современном мире.

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