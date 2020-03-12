Букмекеры рассказали, кто с наибольшей вероятностью выиграет на «Евровидении-2020»

Так, по их мнению, первое место по итогам зрительского голосования займёт певица Виктория из Болгарии. Недавно она обнародовала официальное видео на свой трек Tears getting sober.

Российской треш-поп-группе Little Big пророчат на этот раз пятое место. Это даже несмотря на то, что ребята ещё не анонсировали, с какой песней будут представлять Россию. Раньше эксперты ставили их на третье место, после групп Daði & Gagnamagnið и The Roop.