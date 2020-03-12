Таллиннский магазин Rahva Raamat назван одним из лучших книжных магазинов в мире

Лучшим в мире книжным магазином 2020 года назван Unity Books в Новой Зеландии. В тройку лидеров вошел также магазин Rahva Raamat, который находится в Старом городе Таллинна. Он оказался лучшим в Европе, пишет TV3 со ссылкой на Eesti Päevaleht.
Также в тройку вошел магазин Yemen Bookstore в Йемене.
Rahva Raamat в Старом городе, который работает в доме Сааринен более 100 лет, в прошлом году был обновлен. Цель состояла в том, чтобы создать отвечающий современным требованиям книжный магазин.
Премия «Книжный магазин года» вручается Лондонской книжной ярмаркой уже в пятый раз.