Таллиннский магазин Rahva Raamat назван одним из лучших книжных магазинов в мире

Лучшим в мире книжным магазином 2020 года назван Unity Books в Новой Зеландии. В тройку лидеров вошел также магазин Rahva Raamat, который находится в Старом городе Таллинна. Он оказался лучшим в Европе, пишет TV3 со ссылкой на Eesti Päevaleht.