Врачи рассказали, почему ноги должны выглядывать из-под одеяла во сне

Высовывать ноги из-под одеяла во время сна оказалось не просто нормальным явлением, а необходимым для здорового сна. Об этом стало известно из научного журнала Freundin, сообщает pravda.ru.
Медики утверждают, что таким образом наш организм регулирует температуру.
«Тело немного понижает температуру во время сна: оно стремится к охлаждению, поскольку организм естественным образом замедляет процессы функционирования внутренних систем, то некоторое снижение телесного тепла необходимо, чтобы нормально спать. Многие люди, полностью накрытые одеялом, испытывают перегревание, сильно потеют, начинают страдать нарушениями сна», — сказано в статье.