Что ни в коем случае нельзя запивать чаем

Чтобы ответить на эти вопросы надо знать состав чая: вода,·углеводы, кофеин, лигнин, фенольные соединения, минералы, белки.

Поэтому при взаимодействии с составляющими веществами лекарственных средств требуемый результат не всегда предсказуем, пишет zen.yandex.ru.

Кофеин в составе чая может свести на нет действие успокоительных средств, антидепрессантов. А танин, содержащийся в чае, при взаимодействии с железом приводит к образованию нерастворимого осадка.

Не рекомендуется запивать чаем:

· антибиотики;

· папаверин и другие алкалоиды;

· лекарство с содержанием азота;

· противозачаточные препараты;

· препараты для сердца и сосудов;

· таблетки, предназначенные для лечения ЖКТ;

· психотропные средства.

Любое лекарство рекомендуют запивать водой.

Можно ли запивать чаем еду?

Если с таблетками всё понятно, то, казалось бы, почему не стоит запивать чаем пищу? Причин ни это несколько и все связаны со здоровьем ЖКТ:

· запивание облегчает проглатывание, поэтому пищу мы глотаем практически не разжевывая. А плохо пережеванная пища отрицательно влияет на переваривание, увеличивает риск возникновения процессов гниения;

· запивая пищу чаем, человек заглатывает в 10 раз больше воздуха, отсюда вздутый живот, газы, урчание;

· диетологи считают, что употребление чая совместно с едой приводит к растяжению желудка, плохой усвояемости пищи, повышению веса;

· как правило, организм нуждается в жидкости или в пище обособленно друг от друга. Если вы почувствовали голод, то выпейте несладкий чай или просто воды. Часто чувство жажды путают с чувством голода;