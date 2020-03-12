Что ни в коем случае нельзя запивать чаем

В Азии чай принято называть «огнем жизни». Чаепитие там наделено смыслом, не является просто способом запивания пищи. Каждый из нас привык с детства к этому напитку, сколько раз мы слышали «запивай, не ешь всухомятку». Или запивали горькую таблетку сладким чаем, чтобы сгладить горечь. А можно ли запивать таблетки чаем? Можно ли пить чай во время приема пищи?
Чтобы ответить на эти вопросы надо знать состав чая: вода,·углеводы, кофеин, лигнин, фенольные соединения, минералы, белки.
Поэтому при взаимодействии с составляющими веществами лекарственных средств требуемый результат не всегда предсказуем, пишет zen.yandex.ru.
Кофеин в составе чая может свести на нет действие успокоительных средств, антидепрессантов. А танин, содержащийся в чае, при взаимодействии с железом приводит к образованию нерастворимого осадка.
Не рекомендуется запивать чаем:
· антибиотики;
· папаверин и другие алкалоиды;
· лекарство с содержанием азота;
· противозачаточные препараты;
· препараты для сердца и сосудов;
· таблетки, предназначенные для лечения ЖКТ;
· психотропные средства.
Любое лекарство рекомендуют запивать водой.
Можно ли запивать чаем еду?
Если с таблетками всё понятно, то, казалось бы, почему не стоит запивать чаем пищу? Причин ни это несколько и все связаны со здоровьем ЖКТ:
· запивание облегчает проглатывание, поэтому пищу мы глотаем практически не разжевывая. А плохо пережеванная пища отрицательно влияет на переваривание, увеличивает риск возникновения процессов гниения;
· запивая пищу чаем, человек заглатывает в 10 раз больше воздуха, отсюда вздутый живот, газы, урчание;
· диетологи считают, что употребление чая совместно с едой приводит к растяжению желудка, плохой усвояемости пищи, повышению веса;
· как правило, организм нуждается в жидкости или в пище обособленно друг от друга. Если вы почувствовали голод, то выпейте несладкий чай или просто воды. Часто чувство жажды путают с чувством голода;
· существует теория, что чай во время приема пищи приводит к снижению концентрации желудочного сока, что плохо влияет на пищеварение.