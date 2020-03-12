«Кости горят, каждая пора открылась»: больные коронавирусом описали мучительные симптомы

В Великобритании зарегистрировано 400 подтвержденных случая заражения COVID-19. В Италии же число заразившихся превысило 10 000, в обеих странах новые случаи фиксируются ежедневно. Издание «Манчестерские вечерние новости» опросили шесть разных пациентов, попросив их описать, что они чувствуют.

По словам 29-летней жительницы Лондона Бриджит Уилкинс, которая заразилась вирусов в Сингапуре, сначала она приняла симптомы коронавируса за джетлаг, но с каждым днем они только усиливались. Девушка обратилась к врачам с жалобами на головную боль, боль в горле и сильную усталость. Сейчас она находится на карантине в Брисбене и проходит лечение.

Коннор Рид, эмигрант из Северного Уэльса, заболел, находясь в китайском городе Ухань. Он стал одним из первых британцев, заразившихся коронавирусом, так как заболел еще в ноябре 2019 года. Сначала он подумал, что это сильный грипп. И только через 24 дня, когда власти Китая объявили о вспышке нового штамма коронавируса, он понял, что происходит.

«Сперва простая одышка… Затем все стало болеть, голова болит, кости болят, глаза горят, горло сжалось. Кашель меня просто раздирал. При выдохе легкие шуршали, как бумажный пакет», - рассказывает Рид, 25-летний учитель английского.

Когда мужчина решил, что вирус прошел, тот «вернулся с удвоенной силой». «Я потею, горю, кружится голова, тело дрожит. Телевизор включен, но я не могу понять, что показывают… Это кошмар», — рассказал он.

Врачи диагностировали Риду пневмонию. Через несколько дней воспаление легких прошло, но еще две недели он чувствовал, будто на него «наехал каток». Рид вылечился от коронавируса и все еще находится в Китае.

А 73-летняя таиландка Жаймуэй Сэюнг заразилась коронавирусом в декабре прошлого года. Женщину одолевали лихорадка и сильный кашель, развилась пневмония. «Я чувствовала себя невероятно усталой. Даже не могла есть», — говорит сумевшая выздороветь Сэюнг.

Дэвид и Салли Абель, жители британского Оксфордшира, заразились на круизном лайнере Diamond Princess. «Я сильно потел, каждая пора на моем теле открылась. Ни озноба, ни болей не было, но меня мучили жар и приступы кашля», - рассказал СМИ Дэвид..