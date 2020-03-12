Лидер Little Big рассказал, что песня для «Евровидения» была придумана спонтанно

По его словам, композиция родилась спонтанно, во время отдыха в январе этого года. Изначально музыканты не планировали брать ее для международного конкурса.

Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас,

— охарактеризовал песню музыкант в эфире радио NRJ.

Он добавил, что группа старается сделать трек максимально непохожим на диско. По его мнению, это будет больше похоже на рок-диско или металл-диско.