Лидер Little Big рассказал, что песня для «Евровидения» была придумана спонтанно

Фронтмен питерской группы Little Big Илья Прусикин рассказал, как был придуман трек, с которым коллектив поедет представлять Россию на «Евровидении-2020», пишет Пятый канал.
По его словам, композиция родилась спонтанно, во время отдыха в январе этого года. Изначально музыканты не планировали брать ее для международного конкурса.
Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас,
— охарактеризовал песню музыкант в эфире радио NRJ.
Он добавил, что группа старается сделать трек максимально непохожим на диско. По его мнению, это будет больше похоже на рок-диско или металл-диско.
Премьера песни ожидается в эфире шоу Ивана Урганта, сегодня, 12 марта. Little Big должен был представить композицию еще 9 марта, однако произошла задержка. Именно к этой дате ожидались официальные представления песен от всех конкурсантов.