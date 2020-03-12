Звезда сериала «Отель Элеон» рассказала о навязчивом поклоннике из Эстонии, который ее преследовал

Я тогда снималась в Эстонии. И, почему-то, меня там часто узнавали. Даже чаще чем в России, наверное. И был один фанат, который, грубо говоря, преследовал меня. Не буду озвучивать нюансы. В любом случае это все было мило и по-доброму. Просто иногда заходило за какие-то границы,