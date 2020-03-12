Звезда сериала «Отель Элеон» рассказала о навязчивом поклоннике из Эстонии, который ее преследовал

В эксклюзивном интервью для «Вокруг ТВ» актриса Диана Пожарская рассказала о поклоннике, который буквально преследовал российскую звезду.
Звезда комедии «Отель Белград» 28-летняя актриса Диана Пожарская рассказала об обрушившейся на нее славе. По словам популярной артистки, однажды дошло до того, что один из поклонников принялся ее преследовать. Инцидент произошел в Эстонии, там знаменитость снималась в одном из новых проектов.
Я тогда снималась в Эстонии. И, почему-то, меня там часто узнавали. Даже чаще чем в России, наверное. И был один фанат, который, грубо говоря, преследовал меня. Не буду озвучивать нюансы. В любом случае это все было мило и по-доброму. Просто иногда заходило за какие-то границы,
- рассказала актриса.
Диана Пожарская рассказала, что обычно она старается относиться к любви поклонников лояльно. Артистка утверждает, что иногда фанаты даже могут позволить себе взять и потрепать кумира «за щечки». Звезда переживает подобные «происшествия» спокойно.
Большую популярность и любовь зрителей Диана Пожарская приобрела после съемок в российско-украинском юмористическом сериале, спин-оффе «Кухни» — проекте «Отель Элеон». Там актриса вместе с Милошем Биковичем сыграли влюбленную пару. Тандем настолько полюбился зрителям, что они буквально требовали новой истории о любимых героях. В итоге состоялась премьера комедии «Отель Белград» с Пожарской и Биковичем в главных ролях.