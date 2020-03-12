В Таллиннском порту сломался тепловизор, людям измеряли температуру обычными градусниками

Смотри также галерею от 4 марта, как тестируют тепловизор в Таллиннском порту:

По словам читателя, пассажиры, прибывающие из Финляндии, выстраивались в очередь, которая двигалась медленно, так что ни о каком быстром выходе в город не могло быть и речи.

Некоторое время пришлось подождать, пока работникам Пограничного и полицейского департамента не привезли градусники. Народ нервничал, толпа была большой, но температуру измерили всем.

Сийри Лыхмус, начальник службы безопасности порта Таллиннского порта, сообщила, что в терминалы пришлось взять дополнительных работников, чтобы пассажиры не испытывали неудобств.

Конечно, измерение температуры человеку занимает гораздо больше времени, чем прохождение через тепловизор, что движение пассажиропотока. Тепловизор еще вчера был починен, и заработал.

ФОТО: фото читателя.