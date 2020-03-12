Татьяна Навка шокировала Сеть невероятной позой

«Любимая растяжка! Гармоничное сочетание аэробных, силовых нагрузок и растяжки помогут Вам быть в форме круглый год, к тому же организм не будет пребывать в вечном стрессе, а привыкнет к постоянному режиму, что важно! Исходя из этого, надеюсь, ваш настрой на спорт, такой же как и у меня - уверенный, бодрый и постоянный», - считает Навка.