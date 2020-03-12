Чт, 12.03.2020
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Татьяна Навка шокировала Сеть невероятной позой

Татьяна Навка

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка и супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка помимо спортивных достижений завоевала любовь зрителей своими ледовыми шоу.

Причем во многих из них она постоянно участвует, а для этого ей необходимо постоянно поддерживать свою физическую форму. Кроме тренировки на катке, Навка довольно большое внимание уделяет спортивному залу - обычным упражнениям и йоге, которую она очень любит и часто демонстрирует свои достижения подписчикам, шокируя их.

На сей раз к активным тренировкам Навка вернулась после череды праздников. При этом в целом спортсменка считает, что спортом надо заниматься исключительно размеренно и на постоянной основе, вместо изнурительных занятий ради «подготовки к сезону».

«Любимая растяжка! Гармоничное сочетание аэробных, силовых нагрузок и растяжки помогут Вам быть в форме круглый год, к тому же организм не будет пребывать в вечном стрессе, а привыкнет к постоянному режиму, что важно! Исходя из этого, надеюсь, ваш настрой на спорт, такой же как и у меня - уверенный, бодрый и постоянный», - считает Навка.

Публикацию она сопроводила фото с очередной позой, которая наглядно демонстрирует ее прекрасную физическую форму и растяжку.  

Пользователи Сети согласились с мнением Навки, а также восхитились ее фигурой.

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