Татьяна Навка шокировала Сеть невероятной позой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка и супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка помимо спортивных достижений завоевала любовь зрителей своими ледовыми шоу.
Причем во многих из них она постоянно участвует, а для этого ей необходимо постоянно поддерживать свою физическую форму. Кроме тренировки на катке, Навка довольно большое внимание уделяет спортивному залу - обычным упражнениям и йоге, которую она очень любит и часто демонстрирует свои достижения подписчикам, шокируя их.
На сей раз к активным тренировкам Навка вернулась после череды праздников. При этом в целом спортсменка считает, что спортом надо заниматься исключительно размеренно и на постоянной основе, вместо изнурительных занятий ради «подготовки к сезону».
Публикацию она сопроводила фото с очередной позой, которая наглядно демонстрирует ее прекрасную физическую форму и растяжку.
Пользователи Сети согласились с мнением Навки, а также восхитились ее фигурой.