Премьер Юри Ратас сделал важное заявление: наша жизнь уже не будет прежней!

Сегодня в 10.00 премьер-министр Юри Ратас сделал важное политическое заявление, касающееся мер по предупреждению коронавируса в Эстонии. Премьер сказал, что в данной ситуации нет места скромности, которая характеризует эстонцев.
Юри Ратас подчеркнул, что страна дошла до чрезвычайной ситуации, но должны справиться с ней общими усилиями. И для решения коронавирусных проблем сформирована правительсвенная комиссия, которую премьер и возглавил.
Ратас отметил, что распространение вируса - комплексное явление, которое влияет на разные сферы жизни в Эстонии, и реагировать нужно быстро и целенаправленно, обязательно эффективно и оперативно решать ситуации, связанные с коронавирусом. Он также отметил необходимость координации взаимодействия учреждений, необходимость информации для населения и выполнения требований департамента здравоохранения, чтобы минимизировать риски. К сожалению, пострадает сфера туризма - до 1 мая в Эстонию не будут впускать круизные суда, что, конечно же, негавтино скажется на работе ресторанов, кафе и сувенирных магазинов.
Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро четверга, 12 марта, достигло 122 926 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о числе инфицированных, скончавшихся и выздоровевших по всему миру. В Эстонии число заболевших жостигло 16 человек.
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