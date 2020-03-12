Премьер Юри Ратас сделал важное заявление: наша жизнь уже не будет прежней!

Юри Ратас подчеркнул, что страна дошла до чрезвычайной ситуации, но должны справиться с ней общими усилиями. И для решения коронавирусных проблем сформирована правительсвенная комиссия, которую премьер и возглавил.

Ратас отметил, что распространение вируса - комплексное явление, которое влияет на разные сферы жизни в Эстонии, и реагировать нужно быстро и целенаправленно, обязательно эффективно и оперативно решать ситуации, связанные с коронавирусом. Он также отметил необходимость координации взаимодействия учреждений, необходимость информации для населения и выполнения требований департамента здравоохранения, чтобы минимизировать риски. К сожалению, пострадает сфера туризма - до 1 мая в Эстонию не будут впускать круизные суда, что, конечно же, негавтино скажется на работе ресторанов, кафе и сувенирных магазинов.