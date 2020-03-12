Конец ретроградного Меркурия: прогнозы астрологов для знаков Зодиака

Можно выдохнуть: Меркурий 11 марта официально вернулся к директному движению. Этот космический разрушитель, который на протяжении трех недель срывал договоренности и планы, завершает попятное движение, а вместе с ним наша жизнь плавно возвращается в привычное русло. «Плавно» — потому, что в течение еще нескольких недель (предположительно до конца марта) тень ретро-Меркурия будет падать на наши судьбы. Но это всего лишь остаточное влияние сложного периода. Что важно успеть сделать в первые сутки после него, расскажут специалисты сайта dailyhoro.ru.

Прогнозы астрологов для Знаков Зодиака на 12 марта

Традиционно считается, что конец ретроградного Меркурия приносит только невзгоды. Но астрологи опровергают это заблуждение. Оказывается, планета приготовила для нас на март и много приятных событий.

Меркурий отвечает за отношения, коммуникации, материальный мир и деньги. Все три недели ретроградации планета портила перечисленные сферы, но сейчас в силах каждого обернуть весь негатив в удачу. Астрологи дали советы всем представителям зодиакальной плеяды. Чтобы нейтрализовать остаточное влияние ретро-Меркурия, эксперты рекомендуют проанализировать произошедшее. Не стоит ждать проблем и неприятностей, нужно, напротив, навести в жизни, мыслях и чувствах полный порядок.

В четверг астрологи рекомендуют разобраться в документах, навести порядок в телефоне, ноутбуке, почте, рабочем столе. Меркурий ценит чистоту в жизни, а имея власть над разумом, планета поможет все упорядочить. Кроме того, абсолютно всем знакам Зодиака нужно постараться восстановить давно забытые связи. Речь идет о старых друзьях, родственниках. Меркурий настраивает на общение, поэтому способен вернуть гармонию даже самым склочным семьям.

Но самое важное, что подарит напоследок Меркурий, — это шанс познать свой внутренний мир. Вплоть до 30 марта каждый знак Зодиака (за исключением водных знаков) может углубиться в себя и найти ответы на давно мучавшие вопросы. Работа над собой даст много интересных открытий и целей, которые непременно нужно закрепить в сознании или записать на листок. Ракам, Скорпионам и Рыбам будет сложно найти душевную гармонию, зато Меркурий даст намеки на что-то особенное. Это может проявляться в однотипных событиях. Астрологи рекомендуют наблюдать и замечать эти подсказки.

Рекомендации астрологов

Обновите энергетику. Одна из известных примет ретро-Меркурия — это спад мотивации, утечка энергетики. Силы быстро заканчиваются, проблемы преследуют, настроение скачет. Выход Меркурия из ретро-фазы — лучший момент, чтобы восстановить энергетику, укрепить биополе и поставить энергетическую защиту.

Принимайте судьбоносные решения. Одним из главных советов астрологов на период ретрограда — отложить принятие решений на более благоприятный период времени. Кажется, вот-вот наступит нужный момент — смело назначайте важные встречи, принимайте решения, делайте выбор, меняйте свою жизнь. Однако все же учитывайте риски.