Конец ретроградного Меркурия: прогнозы астрологов для знаков Зодиака

11 марта закончилось ретроградное движение Меркурия. Что ожидать каждому знаку Зодиака?
Можно выдохнуть: Меркурий 11 марта официально вернулся к директному движению. Этот космический разрушитель, который на протяжении трех недель срывал договоренности и планы, завершает попятное движение, а вместе с ним наша жизнь плавно возвращается в привычное русло. «Плавно» — потому, что в течение еще нескольких недель (предположительно до конца марта) тень ретро-Меркурия будет падать на наши судьбы. Но это всего лишь остаточное влияние сложного периода. Что важно успеть сделать в первые сутки после него, расскажут специалисты сайта dailyhoro.ru.
Традиционно считается, что конец ретроградного Меркурия приносит только невзгоды. Но астрологи опровергают это заблуждение. Оказывается, планета приготовила для нас на март и много приятных событий.
Меркурий отвечает за отношения, коммуникации, материальный мир и деньги. Все три недели ретроградации планета портила перечисленные сферы, но сейчас в силах каждого обернуть весь негатив в удачу. Астрологи дали советы всем представителям зодиакальной плеяды. Чтобы нейтрализовать остаточное влияние ретро-Меркурия, эксперты рекомендуют проанализировать произошедшее. Не стоит ждать проблем и неприятностей, нужно, напротив, навести в жизни, мыслях и чувствах полный порядок.
В четверг астрологи рекомендуют разобраться в документах, навести порядок в телефоне, ноутбуке, почте, рабочем столе. Меркурий ценит чистоту в жизни, а имея власть над разумом, планета поможет все упорядочить. Кроме того, абсолютно всем знакам Зодиака нужно постараться восстановить давно забытые связи. Речь идет о старых друзьях, родственниках. Меркурий настраивает на общение, поэтому способен вернуть гармонию даже самым склочным семьям.
Обновите энергетику. Одна из известных примет ретро-Меркурия — это спад мотивации, утечка энергетики. Силы быстро заканчиваются, проблемы преследуют, настроение скачет. Выход Меркурия из ретро-фазы — лучший момент, чтобы восстановить энергетику, укрепить биополе и поставить энергетическую защиту.
Принимайте судьбоносные решения. Одним из главных советов астрологов на период ретрограда — отложить принятие решений на более благоприятный период времени. Кажется, вот-вот наступит нужный момент — смело назначайте важные встречи, принимайте решения, делайте выбор, меняйте свою жизнь. Однако все же учитывайте риски.
Представьте результат начинаний. Принято считать, что Меркурий управляет разумом, вот из-за чего нам часто бывает трудно в период его ретроградного движения запрограммировать себя на успех. Падений и неприятностей в такой период не избежать. Но все мы старались и удерживали себя на протяжении последних нескольких недель, чтобы не наткнуться на грабли очередного провала, и теперь можно снять груз с сердца и бросить вызов судьбе. Перед тем, как бросаться в бой, будет полезно провести технику созидающей визуализации.