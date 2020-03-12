Гороскоп на 12 марта: Овнов ждет приятный день, а Весам желательно умерить критическое суждение

Овен

В этот день вы прочувствуете на себе, что нет предела совершенству. Можете рассчитывать на улучшение своих дел.

Телец

Прислушайтесь к знакам Судьбы, и тогда вы решите вопрос, который в последнее время не давал вам покоя.

Близнецы

Будьте готовы к финансовой проблеме и включайте режим экономии. Но успокойтесь – это временные неприятности.

Рак

Как вы подготовитесь к важной встрече, так она и пройдет. Можете рассчитывать на интересное деловое сотрудничество., пишет «Сегодня».

Лев

Ваша невнимательность вам дорого обойдется. Не забывайте ценные вещи и читайте документы, которые подписываете.

Дева

Пока рано приступать к реализации глобальных идей, лучше распланируйте стратегию на будущее.

Весы

Не стоит никого критиковать в этот день, тогда и вас никто из окружающих не осудит и не предъявит претензии.

Скорпион

Любые возражения в этот день будут неуместны. Вам укажут на ваши ошибки, которые придется исправлять.

Стрелец

Чем меньше вы будете знать, тем спокойнее вам будет житься. Отложите подальше свою любознательность.

Козерог

Если вы хотите, чтобы все было сделано правильно, лучше никому не поручайте дела, а займитесь ими сами.

Водолей

Старайтесь меньше говорить и больше делать, потому что вас будут оценивать по вашим поступкам.

Рыбы