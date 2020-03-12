Жених погибшей на вечеринке с сухим льдом: «Наташа оставила кучу посланий, от которых становится не по себе»

Среди погибших оказалась 25-летняя Наташа. На прошлой неделе девушку похоронили в родном Старом Осколе. Проститься и выразить соболезнования пришло много друзей. Но больше всех скорбит бойфренд Наташи — Андрей Бойко. Пара вместе вела Интернет-блог и была практически неразлучна. Сегодня парень делится переживаниями в Instagram, ведь психологи не советуют ему держать эмоции при себе.

Так, в одном из постов Андрей показал открытку, которую подарила ему девушка на День святого Валентина год или два назад, когда уезжала учиться в Санкт-Петербург. «Мозг начинает понимать, что как раньше уже не будет. В душе черная дыра, пустота. Наташа оставила кучу якорей, кучу посланий, от которых становится не по себе. Дневник, ее первые подарки. Вроде совпадение, мы были далеко, она сказала, где лежит подарок, но сейчас, находя такие подарки от нее, мой мозг начинает кипеть. А самое жесткое послание выложу на день рождения в апреле. Эх, знаки. Любимая, целую, мне тоже очень тебя не хватает, обидно, что тебя нет рядом», — написал Бойко.

Бойфренд Наташи хранит подаренные ею открытки

Подписчики поддерживают молодого человека и желают ему душевных сил, но находятся и те, кто считает: парень хочет прославиться и набрать подписчиков в Instagram, потому что уж очень показательно страдает. Ранее Бойко подробно рассказывал о том, как хоронили Наташу. «Всю дорогу ревел и согревал ей руку, она стала розовой, казалось, что даже сжимает мою ладонь. Начинаю сходить с ума, психика не выдерживает. Я успел сделать все, что хотел и что она хотела, надеюсь, все правильно. После похорон стало чуть легче, но на душе пустота», — писал Андрей.