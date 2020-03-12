Анна Семенович потрясла оголенной грудью и ужаснула пользователей Сети

Недавно известная российская певица Анна Семенович отметила свое 40-летие. На этом фоне знаменитость похвасталась перед подписчиками Instagram своими внушительными формами, пишет Topnews.
В кадре звезда позирует в красном платье с глубоким декольте. Анна смотрит вниз, приподняв левую руку.
«Когда жизнь поворачивается к тебе задним местом, покажи ей свои зубы в широкой улыбке, и она не устоит», - прокомментировала фото певица.
Подписчики Семенович похвалили Анну за роскошный внешний вид.
.К слову, в сториз Instagram Семенович шокировала поклонников не самым приятным видом. Артистка позирует в кадре с маской на лице и хвастается, что впервые за три последних месяца прошла мезотерапию, а также сделала уколы для уплотнения и увлажнения кожи.
«Вот это вот я, понимаете, намазали меня какой-то мазью, чтобы было не больно. Она, конечно, изверг. Она говорит: «Терпи!» Я прошу - помилуйте!. Она говорит, терпи, я сказала! Хочешь быть красивой?!» - рассказывает знаменитость о своем специалисте.
Семенович посоветовала поклонницам делать мезотерапию. «Я вам всем рекомендую, девочки, делать такие укольчики, ну кому уже за тридцать, скажем так, и у кого есть еще шанс выйти за принца. Вот такая вот я буду красивая, хоть и так красивая, но буду еще краше», - подчеркнула она.