Анна Семенович потрясла оголенной грудью и ужаснула пользователей Сети

В кадре звезда позирует в красном платье с глубоким декольте. Анна смотрит вниз, приподняв левую руку.

«Когда жизнь поворачивается к тебе задним местом, покажи ей свои зубы в широкой улыбке, и она не устоит», - прокомментировала фото певица.

Подписчики Семенович похвалили Анну за роскошный внешний вид.

.К слову, в сториз Instagram Семенович шокировала поклонников не самым приятным видом. Артистка позирует в кадре с маской на лице и хвастается, что впервые за три последних месяца прошла мезотерапию, а также сделала уколы для уплотнения и увлажнения кожи.

«Вот это вот я, понимаете, намазали меня какой-то мазью, чтобы было не больно. Она, конечно, изверг. Она говорит: «Терпи!» Я прошу - помилуйте!. Она говорит, терпи, я сказала! Хочешь быть красивой?!» - рассказывает знаменитость о своем специалисте.