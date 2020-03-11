Началась отмена мероприятий в Таллинне из-за коронавируса

Спектакль «Мистер Георг Отс» московского театра «Геликон-опера», запланированный на 21 марта в столичном концертном зале Alexela, отменяется. Театр «Геликон-опера» принял решение отказаться в ближайшее время от гастролей за рубежом в качестве меры защиты труппы от коронавируса, сообщает Rus.ERR.
Как сообщил Eesti Kontsert, деньги за электронные билеты, приобретенные через систему Piletilevi, будут возвращены на банковские счета их покупателей автоматически в течение семи рабочих дней.
Билеты на бумажных носителях, приобретенные в обычных пунктах продажи Piletilevi, можно будет вернуть в любой из них, за исключением станций комплексного обслуживания Circle-K.
Eesti Kontsert приносит извинения за возникшие неудобства.