Началась отмена мероприятий в Таллинне из-за коронавируса

Спектакль «Мистер Георг Отс» московского театра «Геликон-опера», запланированный на 21 марта в столичном концертном зале Alexela, отменяется. Театр «Геликон-опера» принял решение отказаться в ближайшее время от гастролей за рубежом в качестве меры защиты труппы от коронавируса, сообщает Rus.ERR.