Ср, 11.03.2020
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Началась отмена мероприятий в Таллинне из-за коронавируса

Отголоски мировой премьеры. Руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, президент ЭР Керсти Кальюлайд и гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро делятся впечатлениями о спектакле "Мистер Георг Отс".

ФОТО: Pm

Спектакль «Мистер Георг Отс» московского театра «Геликон-опера», запланированный на 21 марта в столичном концертном зале Alexela, отменяется. Театр «Геликон-опера» принял решение отказаться в ближайшее время от гастролей за рубежом в качестве меры защиты труппы от коронавируса, сообщает Rus.ERR.

Как сообщил Eesti Kontsert, деньги за электронные билеты, приобретенные через систему Piletilevi, будут возвращены на банковские счета их покупателей автоматически в течение семи рабочих дней.

Билеты на бумажных носителях, приобретенные в обычных пунктах продажи Piletilevi, можно будет вернуть в любой из них, за исключением станций комплексного обслуживания Circle-K.

Eesti Kontsert приносит извинения за возникшие неудобства.

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