Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие

67-летний Вайнштейн признан виновным в изнасиловании стилистки Джессики Манн в 2013 году и в принуждении к оральному сексу в 2006 году ассистентки Мириам (Мими) Хэйли, работавшей в команде реалити-шоу "Проект Подиум". По совокупности преступлений ему грозило максимальное наказание в виде 29 лет тюрьмы. При этом судья Джеймс Берк мог назначить Вайнштейну и всего пять лет лишения свободы, однако решил, что тот заслуживает гораздо более сурового наказания. За первое преступление он назначил продюсеру 20 лет тюрьмы, а за изнасилование Манн - три года.

Гособвинение и представители организаций по защите прав женщин приветствовали такое окончание судебного процесса, назвав приговор Вайнштейну началом новой эры расширения женских прав.

Сам Вайнштейн фактически отказался признать вину и сказал в суде, что вступал в интимные отношения с женщинами по обоюдному согласию. По словам продюсера, судебный процесс привел его в "полное замешательство". При этом он пояснил, что сожалеет о содеянном.

Ранее присяжные после пяти дней совещаний вынесли Вайнштейну обвинительный вердикт. Однако они оправдали продюсера по самым серьезным обвинениям: двум случаям изнасилований женщин. В одном из эпизодов речь шла о надругательстве в начале 1990-х годов над актрисой Аннабеллой Шиоррой в ее квартире в Грамерси-Парк.

Запрашивая для обвиняемого длительный тюремный срок, прокуроры отмечали, что Вайнштейн совершал сексуальные преступления в отношении женщин на протяжении четырех десятков лет. Всего с обвинениями против него выступили более 90 женщин, в том числе знаменитые актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Самый ранний из эпизодов, приписываемых продюсеру, относится к 1978 году.

Защита утверждала, что ни по одному из эпизодов не было представлено достаточно доказательств. Адвокаты также отмечали, что Вайнштейн собирает деньги для благотворительных организаций, а его здоровье в последнее время подорвано.

На волне обвинений Вайнштейн был уволен из собственной компании. Обвинения также легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.