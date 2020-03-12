Девять признаков того, что ваш организм страдает от переизбытка сахара

Рано или поздно такое бездумное легкомыслие обязательно аукнется на нашем самочувствии и состоянии здоровья.

Muskul.pro определил девять признаков, которые сигнализируют о том, что нужно пересмотреть свой рацион и свести к минимуму наличие в нем сахара.

1. Боли в мышцах и суставах

Вы вынуждены отказываться от долгих пеших прогулок, работ в огороде, спортивных развлечений, потому что испытываете болезненные ощущения? Это может быть одним из сигналов того, что ваш организм пытается предупредить вас о воспалительных процессах, которые происходят внутри.

Высокий уровень сахара в организме приводит к тому, что иммунные клетки выделяют воспалительные вещества в кровь для того, чтобы расщеплять лишнюю глюкозу. Таким образом, чем больше вы употребляете сахара, тем больше выделяется предвестников воспалительного процесса, направленных на ликвидацию глюкозы. Эти сложные биохимические процессы сигнализируют о себе болевыми ощущениями, а в будущем могут вызывать множество серьезных заболеваний, таких как катаракта, артрит, болезни сердца, проблемы с памятью и прочее.

2. Тяга к сладкому

Сладкими продуктами очень тяжело насытиться, они быстро перевариваются, и вы можете испытывать чувство голода уже через час после того, как съели что-то сладенькое. Кроме того, тортики и печенья провоцируют зависимость, которую можно сравнить с наркотической. Это объясняется тем, что сахар высвобождает гормон дофамин, так называемый гормон счастья. Он дарит нам хорошее, приподнятое настроение.

Для организма сахар становится источником положительного настроя и хорошего расположения духа, он воспринимает его как вознаграждение и постоянно требует новой дозы. Это порочный круг, из которого тяжело выйти. Отказавшись от сахара, вы будете переживать настоящую ломку, сравнимую с ощущениями наркомана.

3. Скачки энергии

Глюкоза ответственна за обеспечение нашего организма энергией. Важно поддерживать уровень сахара на одном уровне в течение дня, любые отклонения обязательно отобразится перепадами энергии. Этот процесс объясняется тем, что при употреблении сладостей поджелудочная железа вырабатывает инсулин, который помогает глюкозе достигнуть ваших клеток, тем самым вызывая прилив энергии.

Когда этот процесс завершается, уровень энергии резко падает и организм начинает требовать новую порцию сладкого, чтобы возобновить энергетический баланс. Рекомендуется использовать в пищу только полезные продукты, богатые на белки и полезные жиры, это приведет к равномерному распределению сахара в крови и предотвратит скачки энергии.

4. Высыпания на коже