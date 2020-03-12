Девять признаков того, что ваш организм страдает от переизбытка сахара

Многие в полной мере не осознают вред, который приносит сахар нашему организму. Мы без оглядки употребляем десерты, сладкую газировку и прочие продукты с большим уровнем содержания сахара. Это несомненно вкусно, но и опасно.
Рано или поздно такое бездумное легкомыслие обязательно аукнется на нашем самочувствии и состоянии здоровья.
Muskul.pro определил девять признаков, которые сигнализируют о том, что нужно пересмотреть свой рацион и свести к минимуму наличие в нем сахара.
1. Боли в мышцах и суставах
Вы вынуждены отказываться от долгих пеших прогулок, работ в огороде, спортивных развлечений, потому что испытываете болезненные ощущения? Это может быть одним из сигналов того, что ваш организм пытается предупредить вас о воспалительных процессах, которые происходят внутри.
Высокий уровень сахара в организме приводит к тому, что иммунные клетки выделяют воспалительные вещества в кровь для того, чтобы расщеплять лишнюю глюкозу. Таким образом, чем больше вы употребляете сахара, тем больше выделяется предвестников воспалительного процесса, направленных на ликвидацию глюкозы. Эти сложные биохимические процессы сигнализируют о себе болевыми ощущениями, а в будущем могут вызывать множество серьезных заболеваний, таких как катаракта, артрит, болезни сердца, проблемы с памятью и прочее.
2. Тяга к сладкому
Сладкими продуктами очень тяжело насытиться, они быстро перевариваются, и вы можете испытывать чувство голода уже через час после того, как съели что-то сладенькое. Кроме того, тортики и печенья провоцируют зависимость, которую можно сравнить с наркотической. Это объясняется тем, что сахар высвобождает гормон дофамин, так называемый гормон счастья. Он дарит нам хорошее, приподнятое настроение.
Для организма сахар становится источником положительного настроя и хорошего расположения духа, он воспринимает его как вознаграждение и постоянно требует новой дозы. Это порочный круг, из которого тяжело выйти. Отказавшись от сахара, вы будете переживать настоящую ломку, сравнимую с ощущениями наркомана.
3. Скачки энергии
Глюкоза ответственна за обеспечение нашего организма энергией. Важно поддерживать уровень сахара на одном уровне в течение дня, любые отклонения обязательно отобразится перепадами энергии. Этот процесс объясняется тем, что при употреблении сладостей поджелудочная железа вырабатывает инсулин, который помогает глюкозе достигнуть ваших клеток, тем самым вызывая прилив энергии.
Когда этот процесс завершается, уровень энергии резко падает и организм начинает требовать новую порцию сладкого, чтобы возобновить энергетический баланс. Рекомендуется использовать в пищу только полезные продукты, богатые на белки и полезные жиры, это приведет к равномерному распределению сахара в крови и предотвратит скачки энергии.
4. Высыпания на коже
Продукты, содержащие сахар, приводят к повышению уровня инсулина и инициируют процесс гликирования, то есть связывания сахара с белковыми молекулами. При попадании глюкозы в кровь начинаются сложные физиологические процессы, они в состоянии вызвать воспаления и прочие проблемы с кожей. Происходит это потому, что инсулин увеличивает активность сальных желез, которые провоцирую воспалительные процессы. Если вы страдаете от прыщей, раздражений на коже и ни одно медицинское средство не в состоянии вам помочь, рекомендуем пересмотреть свое меню и уменьшить употребление продуктов с большим уровнем содержания сахара.
5. Увеличение веса
Конечно, вы будете неприятно удивлены, если ваши джинсы станут вам малы в талии. И как бы не хотелось этого признавать, но причиной этого могут стать многочисленные сладости, которые вы с таким удовольствием употребляли еще неделю назад. Сладкие закуски обычно приводят к образованию лишней жировой прослойки именно в области живота. Инсулин, вырабатываемый при употреблении сахара, накапливает излишний жир как раз в области талии. Поэтому вы не сможете получить идеальную фигуру, если будете и дальше есть сахар.
6. Кариес
Сладкие продукты, несомненно, провоцируют развитие кариеса. Но они являются не прямым виновником больных зубов, ведь разрушительные процессы происходит не из-за сахара или других компонентов, а из-за плохо вычищенных остатков пищи. Если вовремя не почистить зубы, на них образуется налет, который разрушает твердую структуру зуба. Проблема сладких продуктов, в частности конфет, в том, что они часто застревают между зубами и их тяжело вычистить. Остатки сладкого ускоряют процесс разрушения зуба.
7. Высокая устойчивость к сахару
При частном употреблении сладостей, рецепторы адаптируются к такому количеству сахара и уже не реагируют с прежней силой на сладкий вкус. Вы не в состоянии оценить сладость ягод и фруктов, ведь рецепторы требуют более насыщенного и яркого вкуса. Если вы замечаете за собой неспособность в оценке вкуса яблок или бананов в полной мере, остановитесь и проанализируйте свое меню. Необходимо убрать из него сладости? и через время вы сможете насладится вкусом и ароматом натуральных продуктов.
8. Частые простуды или грипп
При употреблении большого количества сахара организм не в состоянии бороться с болезнетворными бактериями. Витамин С, который нужен организму для борьбы с гриппом и прочими вирусами, по своей химической структуре похож на глюкозу. И вместо того чтобы использовать витамин С для борьбы с болезнью, иммунная система использует глюкозу, которая не обладает никакой силой в борьбе с бактериями. Для предупреждения данного эффекта во время эпидемий следует ограничить сладости и сделать упор на натуральные овощи и фрукты, богатые на витамин С.
9. Вздутие живота
Не секрет, что расстройства пищеварения часто вызваны продуктами питания, которые мы употребляем. В том числе, виновником неблаготворных процессов является сахар. Если сахар не всасывается в тонкой кишке, он попадает в толстую кишку и действует как газообразующие бактерии. Рецепт предотвращения вздутия прост – ограничение продуктов с высоким содержанием сахара.