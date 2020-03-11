Эстонская звезда шоу «Голос» Ника Прокопьева рекламирует онлайн-казино

В Эстонии Ника заявила о себе особенно громко в 2018 году, когда прошла в финал песенного конкурса Eesti Laul, то есть, став автоматически одной из лучших певиц 2018 года в нашей республике. А недавно пользователи Facebook стали замечать до боли знакомое лицо Ники в рекламе онлайн-казино, некоторые поклонников певицы это очень возмутило. Смотрите сами!