Таллиннка Елена Матоян вернулась из Рима и рассказала, что там происходит

«Мы вылетели из Таллинна в Рим 6 марта. Все о коронавирусе было известно, но полного карантина в Италии тогда не было. На поездку в Рим записывалось 17 человек, полетели восемь, те, кто не подвержен панике», - говорит Елена.

Никакого специального контроля в аэропортах Италии, Франкфурта, через который транзитом летела Елена с группой, нет. «На выходе из зоны вылета-прилета в багажную зону в Таллинне стоят тепловизоры. Ты проходишь через них, и все. Я даже подумала, что это просто камеры. В багажном отделении есть диспенсеры с антисептиком. В Риме тоже никакого контроля на вылете, только тепловизоры в зоне прилета. Во Франкфурте мы были только в транзитной зоне, там ничего не напоминало о коронавирусе».

Отвечая на вопрос, все ли люди ходят в масках, Елена смеется. «Мне интересно, где журналисты выискивают этих людей? Вчера смотрю по Первому каналу новости, и корреспондент объявляет: весь Рим в масках. Я только что из Рима, какие маски? Наверное, в масках мы сначала видели одного человека на сто или двести, а когда правительство Италии объявило карантин в стране, люди в масках стали попадаться чаще: один на 20. Но это туристы, итальянцев в масках я практически не видела.

К ситуации надо подходить объективно, не с точки зрения новостей, которые подают специальным способом. Например, показывают пустой Колизей. Но его можно сфотографировать с разных сторон, в том числе и так, что людей не будет видно. У меня есть такие фотографии, которые я сделала давно.

Да, туристов стало меньше, нет толп народа, но мы стояли в очереди полчаса, чтобы пройти в Колизей. Центр Рима – туристическая зона. Насколько много там живет местных, которые гуляют днем? У нас в центре города в разгар рабочего дня тоже видишь в основном туристов. Мы в Риме жили в районе вокзала: там жизнь кипит, кафе и рестораны работают, правда, они стоят пустые, магазины открыты. Ни кашляющих, ни сморкающихся людей на улицах Рима мы не встречали.

Какие-то профилактические меры предпринимаются, но ни одного официанта нет в маске, некоторые работают в тонких резиновых перчатках. В магазинах перед кассами на полу наклеены ленточки - на расстоянии одного метра, чтобы люди так стояли в очереди, в кафе рассаживают за столики в шахматном порядке, в метре друг от друга.

В магазинах все спокойно, ажиотажа нет, продукты есть. Может, какие-то перебои с продуктами имеются в маленьких городках Северной Италии, потому что там ограничено транспортное передвижение. Моя сестра живет в Милане и говорит, что все у них нормально, ее муж ходит на работу в обычном режиме, но дети пока в школе не учатся. Есть рекомендация без надобности не перемещаться, но запрета на передвижение никакого нет, из городов Италии можно приехать-уехать на автобусах и улететь на самолетах. На сегодняшний день попасть отсюда хоть завтра можно не только в Рим, но и в Милан и в Венецию.

Итальянцы уже начинают раздражаться из-за всей этой паники, понимают, что все раздуто. На месяц музеи закрыли, и работники ушли в отпуск, я не знаю, за свой счет или за счет государства? Люди переживают, возьмут ли их на работу потом, ведь поток туристов уменьшился».