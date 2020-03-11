Билли Айлиш выступила против бодишейминга и показала, как выглядит ее тело в нижнем белье

У вас есть мнение о моей музыке, одежде, моем теле. Некоторые люди ненавидят вещи, которые я ношу. Некоторые, наоборот, хвалят мой стиль в одежде. Некоторые используют это, чтобы опозорить других, другие позорят этим меня. Но я чувствую, что все, что я делаю, не остается незамеченным. Чувствую ваши взгляды, неодобрение или поощрение. Вы хотите, чтобы я была худее? Слабее? Мягче? Выше? Хотите видеть мою грудь, живот, бедра? Увидеть тело, с которым я родилась, — разве не этого вы хотели?