Билли Айлиш выступила против бодишейминга и показала, как выглядит ее тело в нижнем белье

В очередной раз Билли высказалась на эту тему на вчерашнем концерте в Майами, прошедшем в рамках нового концертного тура артистки Where Do We Go?. Во время перерыва организаторы вывели на большие экраны ролик, в котором певица снимает с себя объемную одежду, демонстрируя нижнее белье, и впервые показывает, как на самом деле выглядит ее тело.