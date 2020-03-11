Хозяин отвел пса к парикмахеру, и питомца постригли так, что местные жители от страха вызвали полицию

Забавным случаем в Twitter поделились правоохранители испанского городка Молина-де-Сегура. По словам стражей порядка, им поступило несколько звонков от местных жителей, которые утверждали, что по улице разгуливает самый настоящий лев.

Пса подстригли так, что он стал похож на льва ФОТО: twitter

Обеспокоенные полицейские выехали на место. Надеясь разобраться, в чем дело и кто может быть владельцем зверя, они попытались считать информацию с его микрочипа дистанционным сканером, пишет Marca. Тогда и выяснилась правда — лев оказался самым обычным псом. Просто собака была довольно крупной и со странной стрижкой.

«Утром мы получили несколько сообщений о том, что в парке бродит лев. Но когда просканировали его микрочип, то поняли, что это... собака!» - такая запись появилась в Twitter полиции города Молина де Сегура.

Пса подстригли так, что он стал похож на льва ФОТО: twitter