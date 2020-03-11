Хозяин отвел пса к парикмахеру, и питомца постригли так, что местные жители от страха вызвали полицию

После стрижки пес сбежал от владельца, чтобы немного порезвиться, но горожане приняли его за совсем другое животное, пишет Лайф.
Забавным случаем в Twitter поделились правоохранители испанского городка Молина-де-Сегура. По словам стражей порядка, им поступило несколько звонков от местных жителей, которые утверждали, что по улице разгуливает самый настоящий лев.
Обеспокоенные полицейские выехали на место. Надеясь разобраться, в чем дело и кто может быть владельцем зверя, они попытались считать информацию с его микрочипа дистанционным сканером, пишет Marca. Тогда и выяснилась правда — лев оказался самым обычным псом. Просто собака была довольно крупной и со странной стрижкой.
«Утром мы получили несколько сообщений о том, что в парке бродит лев. Но когда просканировали его микрочип, то поняли, что это... собака!» - такая запись появилась в Twitter полиции города Молина де Сегура.
Когда правоохранители связались с хозяином забавного пса, выяснилось, что тот недавно водил питомца к собачьему парикмахеру. Где ему и сделали столь стильную стрижку. В Сети питомец тоже произвел фурор. Но там его не боялись, а сделали объектом обожания.