Без Артемьевой: в седьмом сезоне «Сватов» появится новая героиня

Российская актриса Людмила Артемьева отказалась продолжать съемки в популярном телепроекте «Сваты». Безрадостную новость сообщила ее коллега по цеху Татьяна Кравченко, сыгравшая в картине роль Валентины Будько.

Кравченко рассказала, что на съемках нового сезона рада была повидаться со старыми друзьями. «Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься. Почему? Вроде что-то там из-за денег», — цитирует «Собеседник» знаменитость.

Зрители ждут седьмой сезон сериала с 2013 года. Его съемки начались в белорусской деревне Дуличи. Известно, что около трети работы над кинокартиной уже завершено. Однако точные сроки премьеры не называются.

Актер Федор Добронравов, сыгравший в «Сватах» Ивана Будько, надеется, что в скором времени съемки подойдут к концу и сериал выйдет на экраны. «Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет», — сказал артист.