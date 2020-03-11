Как правильно ухаживать за зубами? Восемь советов от стоматолога

Как правильно ухаживать за ротовой полостью и предотвратить появление кариеса без больших затрат? Стоматолог петербургской клини «Трилогия» Дмитрий Богуславский рассказал 5-tv.ru, каких правил нужно придерживаться, чтобы у вас была красивая улыбка

Как выбрать зубную щетку?

«Есть две категории: обычные зубные щетки и электрические. Электрические зубные щетки бывают разных видов: есть те, у которых головки крутятся по кругу, есть те, которые делают поступательные движения вверх-вниз.

Ручные щетки делятся на категории в зависимости от материала щетинок. Есть щетинки натуральные, есть искусственные. Искусственные считаются более хорошими, потому что натуральные быстрее выходят из строя.

Все рекламные шаги по доступу в труднодоступные места — это маркетинг. Главное — чистить зубы правильное количество времени, хотя бы два раза в день по две минутки, чтобы все места тщательно прочищались. Именно на это стоит обращать внимание».

Как часто необходимо менять зубную щетку?

«Считается, что зубная щетка может выполнять свою функцию только в районе двух-трех месяцев. Есть щетки мягкие и более жесткие. Поэтому стоит смотреть на щетку визуально: если она уже потеряла форму, то ее стоит поменять. Месяца два — тот срок, который она должна служить».

Как выбрать зубную пасту?

«Пасты бывают лечебные и профилактические. Здесь нужно смотреть то, что вам нужно. Если вы хотите бороться с чувствительностью или у вас проблемы с деснами, есть какие-то воспаления, то выбрать следует противовоспалительные пасты, лечебные. Я не сторонник дешевых паст, они могут содержать много неполезных веществ. Хорошая паста дешево стоить не может, нужно выбирать пасту средней ценовой категории. Есть убеждение, что фтор в составе пасты — это вредно, многие отказываются от него. Но есть исследования, которые это опровергают».

Обязательны ли дополнительные средства чистки?

«Я всегда рекомендую ирригатор — при правильной манипуляции это очень полезно. С помощью ирригатора можно сделать гидромассаж десен и улучшить кровообращение, а также вымыть всю еду из промежутков между зубами. Это не отменяет использования зубной нити — в течение дня после еды, если нет времени почистить зубы, можно использовать зубную нить. При кариесе можно использовать ополаскиватель, но щетка, ирригатор и нить — это троица, которую нужно использовать.

Щетка не сможет убрать остатки еды между зубных промежутков. Контактные пункты для щетки недоступны. Поэтому налет между зубов можно удалить именно нитью или ирригатором. Контактные кариесы очень распространены: большой процент поражения зубов приходится именно на контакты. Ниточкой люди пользуются крайне редко: если пища остается между зубами, то она может превратиться в патогенную микрофлору».

Как часто нужно посещать стоматолога?