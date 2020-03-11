Как правильно ухаживать за зубами? Восемь советов от стоматолога

Стоматолог рассказывает, как выбрать зубную щетку, пасту и стоит ли отбеливать зубы?
Как правильно ухаживать за ротовой полостью и предотвратить появление кариеса без больших затрат? Стоматолог петербургской клини «Трилогия» Дмитрий Богуславский рассказал 5-tv.ru, каких правил нужно придерживаться, чтобы у вас была красивая улыбка
Как выбрать зубную щетку?
«Есть две категории: обычные зубные щетки и электрические. Электрические зубные щетки бывают разных видов: есть те, у которых головки крутятся по кругу, есть те, которые делают поступательные движения вверх-вниз.
Ручные щетки делятся на категории в зависимости от материала щетинок. Есть щетинки натуральные, есть искусственные. Искусственные считаются более хорошими, потому что натуральные быстрее выходят из строя.
Все рекламные шаги по доступу в труднодоступные места — это маркетинг. Главное — чистить зубы правильное количество времени, хотя бы два раза в день по две минутки, чтобы все места тщательно прочищались. Именно на это стоит обращать внимание».
Как часто необходимо менять зубную щетку?
«Считается, что зубная щетка может выполнять свою функцию только в районе двух-трех месяцев. Есть щетки мягкие и более жесткие. Поэтому стоит смотреть на щетку визуально: если она уже потеряла форму, то ее стоит поменять. Месяца два — тот срок, который она должна служить».
Как выбрать зубную пасту?
«Пасты бывают лечебные и профилактические. Здесь нужно смотреть то, что вам нужно. Если вы хотите бороться с чувствительностью или у вас проблемы с деснами, есть какие-то воспаления, то выбрать следует противовоспалительные пасты, лечебные. Я не сторонник дешевых паст, они могут содержать много неполезных веществ. Хорошая паста дешево стоить не может, нужно выбирать пасту средней ценовой категории. Есть убеждение, что фтор в составе пасты — это вредно, многие отказываются от него. Но есть исследования, которые это опровергают».
Обязательны ли дополнительные средства чистки?
«Я всегда рекомендую ирригатор — при правильной манипуляции это очень полезно. С помощью ирригатора можно сделать гидромассаж десен и улучшить кровообращение, а также вымыть всю еду из промежутков между зубами. Это не отменяет использования зубной нити — в течение дня после еды, если нет времени почистить зубы, можно использовать зубную нить. При кариесе можно использовать ополаскиватель, но щетка, ирригатор и нить — это троица, которую нужно использовать.
Щетка не сможет убрать остатки еды между зубных промежутков. Контактные пункты для щетки недоступны. Поэтому налет между зубов можно удалить именно нитью или ирригатором. Контактные кариесы очень распространены: большой процент поражения зубов приходится именно на контакты. Ниточкой люди пользуются крайне редко: если пища остается между зубами, то она может превратиться в патогенную микрофлору».
Как часто нужно посещать стоматолога?
«Если вы один раз пройдете полный курс лечения, то посещения раз в полгода —профилактические. Иногда будет необходимо сделать профессиональную гигиеническую чистку зубов или предотвратить начальный этап развития кариеса. Это недорого, для зуба будет лучше, если на ранней стадии все будет лечиться. Поэтому запускать и ходить „только когда заболит“ не рекомендуется, потому что все это оборачивается большими тратами».
Влияет ли отбеливание зубов на здоровье эмали?
«Отбеливание — косметическая услуга и не оказывает лечебного эффекта, хотя последние отбеливающие системы заявляют, что способствуют лечению начальных стадий кариеса, запечатыванию трещинок, но проверить это мы не можем. Проведенные исследования свидетельствуют, что отбеливание не вредно.
При процедуре отбеливания выделяется вода и атомарный кислород, который находит пигмент. Зуб на какое-то время становится обезвоженным и в течение нескольких дней активно забирает из слюны влагу. Поэтому очень важно, чтобы после отбеливания люди не употребляли никаких красящих продуктов, напитков. Для эстетического результата отбеливание — приемлемая процедура. Но и здесь не надо перебарщивать».
Помогают ли полоски для домашнего отбеливания?
«Я отношусь скептически к таким методам. Сейчас появилось много дешевых вариантов отбеливания, когда в торговых центрах это делают непрофессионалы. Такие системы в руках людей без образования могут причинить вред зубам и общему здоровью человека».
Что такое виниры и почему их ставят звезды Голливуда?
«Винир — это накладка на переднюю поверхность зуба. Есть различные названия: накладка, коронка, полукоронка, полный винир — они разнятся в зависимости от того, сколько искусственного материала покрывает зуб. Современные виниры делают из цельной керамики, которая химически фиксируется на зубах. Виниры используются в разных клинических случаях. На передних зубах это могут быть только фронтальные виниры, а на боковых — накладки или коронки. Толщина этих чешуек — 0,3 миллиметра, достаточно небольшая. Обтачивается зуб или нет — все индивидуально. Сначала делается моделировка того, что будет аналоговым или цифровым методом.
В современных реалиях мы определяем соотношение нижней и верхней челюсти в новой позиции, потому что позиция смыкания не соответствует той, которая была бы удобна для ваших мышц. Правильно стоять должны и суставы, челюстные головки в составных ямках.
Проводится определенный ряд диагностических мер, модель гипсуется в правильную для вас позицию. И после такой диагностики решается, необходимо ли снимать с зубов что-то. Если да, то макет полости рта переносится с помощью реставраций, на которых делаются насечки. Снимаются слепки зубов и устанавливаются «временные» реставрации — с ними человек ходит некоторое время. Если все устраивает пациента, то устанавливаются постоянные реставрации и фиксируются в рот. Они создают возможность изменение смыкания зубов, выполняют эстетическую функцию, восстанавливают прикус, форму зубов».
Стоматолог напоминает, что чистить зубы нужно минимум два раза в день и посещать зубного врача для профилактики каждые полгода.