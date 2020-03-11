Все страхи современного общества в одном сериале: смотрите премьеру триллера «Колл-центр»

«Колл-центр» - психологический триллер, который, со слов его создателей, отражает сумму всех страхов современного общества. Повествование начинается в колл-центре магазина для взрослых. Раздается звонок, у телефона герой Павла Табакова. Он уже собирался уходить, но именно он первым узнает, что 12 человек на 12 этаже не смогут покинуть офис. Невидимые наблюдатели представляются Мамой и Папой. Они знают о жизни заложников все до мельчайших подробностей.

В офисе заложена бомба и она взорвется через 8 часов. В сериале восемь серий и каждая из них – это час отведенного до взрыва времени и личная история страха одного из героев. Каждый эпизод создан в своем жанре: триллер, драма, хоррор. Почему героев 12, а серий только 8? Чью историю мы не узнаем и почему?

ФОТО: ТНТ

«Вас наверняка интересует, кто такие Мама и Папа. Угадать будет трудно. Нужно посмотреть до конца. Но если вы все-таки решите попробовать – подсказку об этом мы оставили в одной из серий», - говорят режиссеры и сценаристы «Колл-центра» Наташа Меркулова и Алексей Чупов.

В главных ролях: Павел Табаков, Владимир Яглыч, Юлия Хлынина, Сабина Ахмедова, Никита Тарасов и другие. Также в сериале приняли участие Стася Милославская и Никита Кукушкин. Продюсеры: Валерий Федорович и Евгений Никишов (PREMIER Studios)

«Колл-центр» будет показан с 23 марта в 22:00 – в линейке сериалов «Сделано PREMIER», на канале ТНТ и видеоплатформе PREMIER.