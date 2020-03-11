«Дочка, принеси папе еще пива»: отберут ли детей у Джигана после его неадекватных выходок

Неадекватное поведение Дениса Устименко-Вайнштейна, он же Джиган, в последние дни шокировало даже самых преданных его поклонников. После рождения долгожданного сына рэпер в Майами ушел в такой загул, что оказался в элитной клинике для наркозависимых.

Но видеоролики его прямых эфиров в Instagram, где певец нещадно матерится при детях, поет им пошлые песни «ананас не ***» и требует принести папе пива, пользователи соцсетей забудут не скоро. Обсуждается даже версия, что у Джигана и его жены Оксаны Самойловой американские органы опеки готовятся забрать всех четверых детей, младшему из которых нет еще и месяца.