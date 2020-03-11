Пятница, 13-е в марте: три главных предостережения для каждого знака Зодиака

Какой бы опасной и непредсказуемой ни была пятница 13-е, советы экспертов всегда помогут вам отвести беду и избежать неприятностей. Это очень нестандартный день, в который лучше не забывать об осторожности и не рисковать почем зря.

Овен

Эта пятница 13 окажется для Овнов опасным днем, в который стоит быть осторожнее во всех сферах жизни:

желательно не делать поспешных выводов и не принимать необдуманных решений в делах;

в любви не стоит полагаться на интуицию;

желательно не доверять малознакомым людям.

Телец

Тельцам лучше остерегаться всего, что касается неосторожного обращения с деньгами. Не стоит:

совершать дорогостоящих приобретений;

оформлять кредиты;

давать взаймы даже самым близким людям.

Близнецы

Самые общительные представители зодиакального круга 13 марта могут почувствовать потерю сил и энергии. В связи с этим им не рекомендуется:

перегружать себя заботами и делами;

встревать в конфликты;

переносить важные дела на потом.

Рак

Эксперты сайта dailyhoro.ru предупреждают Раков о том, что этот день будет для них достаточно непредсказуемым, поэтому:

не стоит копить обиды и нерешенные дела;

не стоит захламлять рабочее место, квартиру;

нежелательно фокусироваться на неприятных мелочах.

Лев

В такие опасные дни важно помнить о том, что все поступки могут обернуться в будущем либо удачей, либо большими проблемами. Астрологи советуют:

не игнорировать просьбы коллег о помощи;

не лгать и не распускать сплетни;

не торопиться с важными решениями во всех сферах.

Дева

Девам в эту пятницу 13 предстоит встретиться с неурядицами в любовной сфере. По этой причине им стоит воспользоваться любовными талисманами и не забывать про важные советы:

нельзя давать волю эмоциям в спорах и конфликтах с близкими;

не следует проявлять ревность и ограничивать свободу второй половинки;

желательно не делиться совместными планами с окружающими: вас могут сглазить.

Весы

У Весов 13 марта ожидается вполне рядовой день, но все же опасности могут их подстерегать в некоторых простых ситуациях:

желательно быть осторожнее с деньгами — есть шанс встретить мошенников;

не стоит браться за несколько дел одновременно, так как запас сил ограничен;

даже небольшой конфликт может сильно осложнить отношения.

Скорпион

Пятница 13 повлияет на Скорпионов не сильно, однако астрологи все равно говорят о некоторых предостережениях в этот день:

желательно поменьше общаться с токсичными людьми;

лучше не давать коллегам и близким пустых обещаний;

не стоит усугублять мелкие конфликты, пытаясь выходить из них безоговорочными победителями.

Стрелец

В эту пятницу Стрельцам необходимо помнить о неурядицах, которые могут настигнуть их в любви. В связи с этим желательно:

не ставить работу выше отношений;

прислушиваться к тому, что говорит близкий человек;

не повышать голос в острые моменты.

Козерог

Пятница 13 для Козерогов всегда является очень опасным днем, потому что всё вечно идет наперекосяк. В связи с этим стоит опасаться:

срывов планов в работе и в любви: важно иметь под рукой план «Б»;

переутомления и полной загрузки, особенно в первой половине дня;

рисков и необдуманных поступков.

Водолей

У Водолеев в такие дни происходят резкие перемены в настроении. Они становятся более нервными. Из-за этого астрологи рекомендуют им:

соблюдать баланс между работой и отдыхом;

тщательнее заботиться о здоровье;

воздержаться от рисков и авантюр.

Рыбы

Рыбам предстоит 13 марта пережить весьма напряженный день, в который астрологи настоятельно советуют:

больше отдыхать и меньше подвергать себя опасности;

если дела пойдут в гору, оставаться собранными и внимательными;