Четыре ошибки при выборе матраса

1. Выбрали не ту степень жесткости

На матрасах указан уровень жесткости для каждой модели. Но эта жесткость подходит людям с весом около 70 кг. Человеку с меньшим весом матрас покажется более жестким, а тяжелому — слишком мягким. Учитывайте это при покупке.

Можно неправильно выбрать матрас и по другой причине. Сейчас стало популярно спать на жестких матрасах — это полезно для позвоночника. Если, поддавшись моде, вы закажете жесткий матрас, хотя всю жизнь до этого спали на мягком, будете долго привыкать к новому спальному месту. Чтобы спать на жестком матрасе, нужна привычка.

2. Весовую нагрузку нужно рассчитывать правильно

Для каждой модели матраса производители рассчитывают максимальную нагрузку на одно спальное место. Не все покупатели обращают внимание на эту цифру, а она очень важна. Если матрасом, у которого максимальная нагрузка 80 кг, будет пользоваться человек с весом 90 кг, изделие быстро придет в негодность.

Лучше не использовать матрас на пределе возможностей, а покупать модель, которая может выдержать килограмм на 10 больше, чем весите вы. Так вы продлите срок ее эксплуатации. К тому же матрас служит долго, за это время ваш вес может измениться, поэтому хорошо бы иметь запас прочности.

3. Тонкий матрас используете как постоянное спальное место

Такие матрасы хорошо подходят для дачи или для гостей, их можно постелить поверх дивана. На постоянное спальное место в кровати нужно подбирать модели не ниже 15 см. Чем выше матрас, тем лучше проявляются его ортопедические свойства.

4. Матрас без наматрасника

Есть тонкость, о которой продавцы матрасов часто умалчивают. Съемный чехол, которым комплектуются многие модели, на самом деле не рассчитан на стирку в домашних условиях. То есть снять его можно, конечно, но это сложно, чистить его можно только в хим. чистке, а после стирки в стиральной машине он вообще «сядет» и не налезет на матрас. Поэтому не экспериментируйте, а укомплектуйте матрас защитным наматрасником. Он крепится к углам матраса, легко снимается и стирается в стиральной машине.