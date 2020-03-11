Гороскоп на 11 марта: Стрельцам надо отпустить обиды, а Весам впасть в детство

Овен

Не стоит опускать руки, даже если ситуация кажется вам тупиковой. Если подумать, всегда найдется выход.

Телец

Старайтесь не критиковать окружающих, если не хотите, чтобы коллеги негативно высказывались в ваш адрес.

Близнецы

Ваши действия будут рассмотрены под микроскопом, а потому старайтесь все делать так, чтобы не к чему было придраться.

Рак

Дела бизнеса идут на подъем, но не стоит транжирить полученные деньги – они вам еще пригодятся, советует «Сегодня».

Лев

Ваше настроение подвержено перепадам, так что пусть вам под руку не попадаются ни в чем не повинные люди.

Дева

Если люди не выполняют то, что пообещали, отнеситесь к этому философски. Вы тоже не без греха.

Весы

Разноплановый и утомительный день. А вот насколько хорошо он пройдет, зависит от вашего желания и сил.

Скорпион

Ваш успех у окружающих всецело будет зависеть от умения убеждать и привлекать к себе единомышленников.

Стрелец

В этот день все решается легче, чем вы думали. Просто двигайтесь в нужном вам направлении, не обращая внимания на преграды.

Козерог

Не стоит говорить людям то, что они не готовы услышать, лучше пока повремените со своими откровениями.

Водолей

Ваш главный конек – осведомленность, особенно если дело касается конкурентов. Избегайте провокаций.

Рыбы