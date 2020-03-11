Гороскоп на 11 марта: Стрельцам надо отпустить обиды, а Весам впасть в детство

Среда находится под управлением легких и оптимистичных 17-х лунных суток. Будьте в этот день открытыми к общению. В большом коллективе или хотя бы с кем-то в паре вы справитесь с намеченными делами намного быстрее и веселее.
Овен
Не стоит опускать руки, даже если ситуация кажется вам тупиковой. Если подумать, всегда найдется выход.
Телец
Старайтесь не критиковать окружающих, если не хотите, чтобы коллеги негативно высказывались в ваш адрес.
Близнецы
Ваши действия будут рассмотрены под микроскопом, а потому старайтесь все делать так, чтобы не к чему было придраться.
Рак
Лев
Ваше настроение подвержено перепадам, так что пусть вам под руку не попадаются ни в чем не повинные люди.
Дева
Если люди не выполняют то, что пообещали, отнеситесь к этому философски. Вы тоже не без греха.
Весы
Разноплановый и утомительный день. А вот насколько хорошо он пройдет, зависит от вашего желания и сил.
Скорпион
Ваш успех у окружающих всецело будет зависеть от умения убеждать и привлекать к себе единомышленников.
Стрелец
В этот день все решается легче, чем вы думали. Просто двигайтесь в нужном вам направлении, не обращая внимания на преграды.
Козерог
Не стоит говорить людям то, что они не готовы услышать, лучше пока повремените со своими откровениями.
Водолей
Ваш главный конек – осведомленность, особенно если дело касается конкурентов. Избегайте провокаций.
Рыбы
Ваше предложение покажется интересным коллегам и начальству, так что можете рассчитывать на одобрение.