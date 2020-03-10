Ким Кардашьян ослушалась мужа и сделала фото в купальнике

Канье в последнее время был недоволен таким обилием провокационных фотографий в аккаунте жены и запретил их делать. Кардашьян ослушалась его и в очередной раз продемонстрировала ягодицы впечатляющих размеров, пишет Kleo.ru.
Буквально перед Новым годом в западных СМИ появились сообщения о том, что Канье стал все чаще наведываться в церковь и высказал Ким недовольство обилием провокационных фотографий в ее Instagram.
Кардашьян была раздосадована. Она пояснила поклонникам, что муж буквально запретил ей это делать. Позже подписчики заметили – похоже, Ким лукавила. Она по-прежнему продолжала сниматься в белье. Правда, делала это для лукбука собственного бренда. По мнению звезды реалити, никто кроме нее не мог лучше показать, как сидит утягивающее белье на фигуре.
В феврале в сети появлялись ее фотографии в купальнике. Все они были сделаны якобы со стороны. СМИ сообщали, что снимки опубликовали папарацци. Из-за того, что все фото были отредактированы, пользователи сети сделали вывод – папарацци женщина наняла сама и лично давала указание, какие фотографии нужно выставлять, а какие нет.
На днях знаменитость не удержалась и напрямую нарушила запрет супруга. В своем аккаунте она показала фото, на котором запечатлена с ребенком на руках. К камере женщина повернута спиной. На ней надето бикини. Плавки Ким заправила так, чтобы подчеркнуть свои очень объемные прелести.
Преданные поклонники в очередной раз пришли в восторг от фигуры Кардашьян. Хейтеры, наоборот, упрекнули звезду в том, что она злоупотребляет фотошопом. Благодаря тщательной ретуши на ягодицах дамы нет ни единой складочки или намека на целлюлит. Фото, сделанные реальными папарацци, свидетельствуют об обратном.
Как на все это отреагировал Канье, пока не ясно.