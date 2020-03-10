Ким Кардашьян ослушалась мужа и сделала фото в купальнике

Буквально перед Новым годом в западных СМИ появились сообщения о том, что Канье стал все чаще наведываться в церковь и высказал Ким недовольство обилием провокационных фотографий в ее Instagram.

Кардашьян была раздосадована. Она пояснила поклонникам, что муж буквально запретил ей это делать. Позже подписчики заметили – похоже, Ким лукавила. Она по-прежнему продолжала сниматься в белье. Правда, делала это для лукбука собственного бренда. По мнению звезды реалити, никто кроме нее не мог лучше показать, как сидит утягивающее белье на фигуре.

В феврале в сети появлялись ее фотографии в купальнике. Все они были сделаны якобы со стороны. СМИ сообщали, что снимки опубликовали папарацци. Из-за того, что все фото были отредактированы, пользователи сети сделали вывод – папарацци женщина наняла сама и лично давала указание, какие фотографии нужно выставлять, а какие нет.

На днях знаменитость не удержалась и напрямую нарушила запрет супруга. В своем аккаунте она показала фото, на котором запечатлена с ребенком на руках. К камере женщина повернута спиной. На ней надето бикини. Плавки Ким заправила так, чтобы подчеркнуть свои очень объемные прелести.

Преданные поклонники в очередной раз пришли в восторг от фигуры Кардашьян. Хейтеры, наоборот, упрекнули звезду в том, что она злоупотребляет фотошопом. Благодаря тщательной ретуши на ягодицах дамы нет ни единой складочки или намека на целлюлит. Фото, сделанные реальными папарацци, свидетельствуют об обратном.