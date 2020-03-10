Россия одна не представила песню для «Евровидения»: слушайте, как магически звучит хит от Азербайджана

«Самая лучшая новость дня. Очень рада тому, что представлю Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2020». Благодарна всем, кто верит в меня. Изо всех сил буду работать над тем, чтобы «сотрясти» Европу музыкой», — отмечает Самира Эфенди на своей странице в социальной сети Instagram, делая официальное заявление об участии в конкурсе.