Россия одна не представила песню для «Евровидения»: слушайте, как магически звучит хит от Азербайджана
Распространенная ранее информация о возможном участии певицы Самиры Эфенди в международном песенном конкурсе «Евровидение 2020» официально подтверждена, пишет 1news.az.
«Самая лучшая новость дня. Очень рада тому, что представлю Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2020». Благодарна всем, кто верит в меня. Изо всех сил буду работать над тем, чтобы «сотрясти» Европу музыкой», — отмечает Самира Эфенди на своей странице в социальной сети Instagram, делая официальное заявление об участии в конкурсе.
Отметим, что исполнительница известна по участию в таких музыкальных проектах, как «Böyuk səhnə» и «Səs Azərbaijan», в котором дошла до финала: певица не раз становилась и финалисткой национальных отборов на конкурс «Еровидение».
В конкурсе примет участие 41 страна – представительница Азербайджана на «Евровидении-2020» выступит во второй части первого полуфинала, который должен состоятся 12 мая в Роттердаме.
Слушайте песню: