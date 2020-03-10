Участники группы «Время и Стекло» расплакались: фанаты заговорили о распаде дуэта

Ролик был опубликован на официальной странице "Время и Стекло" на YouTube-канале и вызвал множество опасений поклонников. Дело в том, что видео было снято в необычном формате.

Позитив и Надя Дорофеева пришли на съемочную площадку, где их ждал сюрприз. Музыкальный продюсер и их близкий друг Ирина Горовая попросила артистов сесть в центре павильона перед огромным экраном, на котором были показаны архивные моменты из жизни коллектива. Само видео подписано как "Время истекло".