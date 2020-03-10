Диабет: ТОП-5 продуктов, которые снижают сахар в крови

Действительно, от многих продуктов, так называемых "быстрых углеводов" придется отказаться. Но есть много других вкусных и полезных продуктов, которые, наоборот, помогают снижать уровень сахара в крови. Только помните, что для действенного эффекта их надо включить в ежедневный рацион,

– рассказывает гастроэнтеролог Ирина Казимир.

Но, несмотря на то, что есть универсальные сахароснижающие продукты, их действие все же зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Поэтому прежде, чем включить тот или иной продукт в ежедневный рацион, проконсультируйтесь у своего лечащего врача.

Вишня. Это ягода с очень низким гликемическим индексом (ГИ 22) содержит вещество антоциан. Оно снижает уровень сахара в крови, "убирает" плохой холестерин и способствует снижению давления. Кроме того, вишню часто включают в программы похудения. А поддержание хорошей формы – залог компенсированного диабета. Дневная доза вишни – 100 граммов. Если нет свежей, можно покупать замороженную.

Грейпфрут. Этот фрукт также с низким гликемическим индексом (ГИ 29) показан больным сахарным диабетом 2 типа. Полезен и свежевыжатый сок из грейпфрута (но только не пакетированный). В этом цитрусе содержится сильный антиоксидант нарингин, он способствует усвоению инсулина различными тканями организма. Для диабетиков желательно съедать 1 средний грейпфрут в день. Только помните, что этот фрукт и сок из него могут снижать действия некоторых лекарств, поэтому таблетки и цитрусы стоит принимать с разницей в 1-2 часа.

Корица. В этой пряности содержаться полифенолы, которые способствуют снижению уровня сахара в крови. Добавляйте эту приправу в овсянку, творог, любой несладкий напиток. Суточная норма корицы – 0,5 чайной ложки.

Брокколи. Она может быть очень вкусной, если ее правильно приготовить! Брокколи является источником клетчатки, а именно она способствует замедлению всасывания сахара в кишечнике. В день можно съедать до 200 граммов брокколи.

Черника. Эта ягода просто необходима тем, кто страдает сахарным диабетом 2 типа. В ней содержится много дубильных веществ, антоцианов и гликозидов, которые помогают сахару держаться на уровне нормы. Кроме того, доказано, что постоянное применение черники или чая из нее способно предотвратить диабетическое поражение сетчатки глаза. Норма в день – 200 граммов.