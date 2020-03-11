Изменить дату вылета бесплатно или вернуть деньги: авиакомпании предлагают варианты из-за коронавируса

В связи с
Какие авиакомпании разрешают бесплатно сменить дату вылета из-за коронавируса
- airBaltic. Клиенты airBaltic, которые совершат бронирование до 31 марта 2020 года разрешено одно бесплатное изменение даты вылета на рейсы до 31 декабря 2020 года. Бесплатно переоформить билет можно до вылета изначального рейса. Если на новую дату бронирования не доступен класс, который забронировал пассажир, но есть более высокий, туристу придется оплатить разницу.
- Аir Malta. Пассажиры смогут запросить льготное переоформление на другой рейс до 31 декабря 2020 года. Запросить такое переоформление можно до 31 марта. Пассажир также может оформить возврат авиабилета, если он обратится за 30 дней до изначального вылета. При внесении изменений или возврате авиабилета взимается сбор в размере 10 евро за полетный сегмент.
- Air France/KLM. Французская авиакомпания не будет взимать штраф за изменения даты вылета или изменения направления, если новая дата будет не позже 31 мая 2020 года. Если пассажир захочет перенести вылет на дату позже 31 мая, авиакомпания выпустит ваучер, который можно использовать для покупки билетов в течение года.
- LOT. Польская авиакомпания не будет взимать штраф за перебронирование на рейсы до 31 декабря. Это будет касаться билетов, купленных с 6 по 31 марта.
- Lufthansa Group (Austrian Airlines, Lufthansa, Swiss). Немецкая авиакомпания разрешит своим пассажирам один раз бесплатно поменять дату вылета на рейсы до 31 декабря 2020 года. Это касается бронирований, сделанных до 5 марта. Аналогичные правила будут действовать и для бронирований, сделанных с 6 по 31 марта 2020 года.
- Qatar Airways. Катарская авиакомпания разрешит своим пассажирам бесплатно изменить дату вылета или вернуть билет без штрафов на все рейсы до 30 июня 2020 года. Для этого необходимо обратиться не менее чем за 3 дня до первоначальной даты вылета.
- SAS (Scandinavian Airlines). Скандинавские авиалинии разрешат сделать перебронирование на рейсы до 31 августа 2020. Это касается людей, купивших билеты с 5 по 19 марта 2020 года.
- Turkish Airlines. Пассажир сможет бесплатно перебронировать вылет до 16 марта, если купил билет до 5 марта. Также бесплатно можно перебронировать дату вылета, если билет был куплен с 6 по 24 марта и касается рейсов до 31 марта 2020 года.