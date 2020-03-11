Изменить дату вылета бесплатно или вернуть деньги: авиакомпании предлагают варианты из-за коронавируса

В связи с распространением коронавируса в мире в жизни стран и их граждан происходят некоторые изменения. Так, во многих странах отменены и перенесены массовые мероприятия, в Ватикане закрыты музеи . Изменения также коснулись правил въезда в некоторые государства – так, многие страны отправляют на карантин или же вовсе не пускают в страну путешественников, посетивших недавно Китай, Южную Корею, Японию, Иран и Италию. Изменения появились и в работе авиакомпаний. Для того, чтобы не растерять клиентов авиакомпании стали более лояльными к смене туристами даты вылета (эта услуга сейчас оказывается бесплатно), и даже отмене полетов и возвращению средств.