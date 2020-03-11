Ольга Бузова отменила романтическое путешествие из-за коронавируса

Вот уже несколько месяцев по миру распространяется вирус нового типа. Правительство разных стран принимает меры по защите населения и ограничивает въезд туристов на время карантина. Недавно о закрытии границ объявила Италия, где уже больше ста погибших от недуга. А теперь многим советуют не посещать и Францию. Этот факт особенно огорчил Ольгу Бузову, которая планировала провести романтические каникулы в Париже.

«Не всегда суждено сбыться тому, что мы задумали. Еще в декабре решила сделать любимому сюрприз, и полететь с ним в Париж на финальное шоу поп-королевы и одной из моих самых любимых певиц Мадонны. Освободила 10 и 11 марта в своем графике, забронировала отель, приобрела билеты на самолет, организовала проход на шоу Мадонны #MadamX, и даже забронировала ресторан с видом на светящуюся вечером Эйфелеву башню. Но моей мечте не суждено было сбыться. Франция попала в список нежелательных стран для посещения гражданам нашей страны», — написала звезда в Instagram.