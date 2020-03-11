Ольга Бузова отменила романтическое путешествие из-за коронавируса

Артистка серьезно потратилась на поездку в Париж и даже приобрела билет на концерт Мадонны. Однако Франция попала в список нежелательных стран для путешествий, пишет Starhit.ru.
Вот уже несколько месяцев по миру распространяется вирус нового типа. Правительство разных стран принимает меры по защите населения и ограничивает въезд туристов на время карантина. Недавно о закрытии границ объявила Италия, где уже больше ста погибших от недуга. А теперь многим советуют не посещать и Францию. Этот факт особенно огорчил Ольгу Бузову, которая планировала провести романтические каникулы в Париже.
«Не всегда суждено сбыться тому, что мы задумали. Еще в декабре решила сделать любимому сюрприз, и полететь с ним в Париж на финальное шоу поп-королевы и одной из моих самых любимых певиц Мадонны. Освободила 10 и 11 марта в своем графике, забронировала отель, приобрела билеты на самолет, организовала проход на шоу Мадонны #MadamX, и даже забронировала ресторан с видом на светящуюся вечером Эйфелеву башню. Но моей мечте не суждено было сбыться. Франция попала в список нежелательных стран для посещения гражданам нашей страны», — написала звезда в Instagram.
Она объяснила, что после путешествия по требованиям Роспотребнадзора ей придется провести дома на карантине целых 14 дней, что скажется на плотном гастрольном графике. «Я такого позволить себе никак не могла, — негодовала артистка. — Потому что 13 марта я даю большой сольный концерт с шоу «Принимай меня» во Дворце спорта в Вологде, а 14 марта еду в Череповец во дворец спорта «Алмаз», также с шоу. Примерно в таком же гастрольном и концертном режиме я остаюсь до конца марта. Я не могу нарушить пожелания наших медиков и рисковать нашем с вами здоровьем. Поэтому я приняла решение отменить эту поездку, чтобы не подвергать риску себя, своих близких, и вас, мои люди».