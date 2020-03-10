Крупнейший в мире фестиваль, на котором должна выступить группа «Ленинград», отменен из-за коронавируса

В округе Риверсайд в Калифорнии, где обычно проходит Коачелла, на которую приезжают 250 тысяч фанатов, в воскресенье было зафиксировано еще три случая заражения коронавирусом. Это всерьез обеспокоило организаторов и промоутеров, которые сейчас пытаются спасти фестиваль от полной отмены.

Теперь организаторам нужно договориться со всеми хедлайнерами о переносе на октябрь. В этом году выступить должны Трэвис Скотт, Френк Оушен и даже группа «Ленинград», которую впервые пригласили сыграть на Коачелле. Если решить все вопросы получится в течение 48 часов, то фестиваль перенесут на несколько месяцев, а если нет, то СМИ сообщают, что мероприятие, скорее всего, будет полностью отменено.