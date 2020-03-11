Врачи объяснили, кому опасно есть гречневую кашу

Врачи объяснили, кому опасно для здоровья есть гречневую кашу. Они отметили, что этот продукт обладает большим количеством полезных веществ, однако некоторые микроэлементы могут нанести вред организму, пишет «Царьград».
Уточняется, что в гречке содержится много фосфора и железа, которые препятствуют усвоению кальция, необходимого для прочности костей. Именно поэтому ограничить употребление этого продукта необходимо женщинам старше 40 лет, так как они подвержены риску развития остеопороза. Помимо прочего, такую кашу нежелательно есть тем, у кого проблемы с ЖКТ, ведь это может обернуться вздутием и спазмами желудка.
Еще блюда из гречки лучше не употреблять людям, страдающим диабетом, гипертонией, почечной недостаточностью, и беременным. По словам специалистов, популярная гречневая диета может спровоцировать появление головных болей, хронической усталости и заторможенности.
Диетологи советуют есть эту кашу не чаще 3–4 раз в неделю.