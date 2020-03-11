Врачи объяснили, кому опасно есть гречневую кашу

Уточняется, что в гречке содержится много фосфора и железа, которые препятствуют усвоению кальция, необходимого для прочности костей. Именно поэтому ограничить употребление этого продукта необходимо женщинам старше 40 лет, так как они подвержены риску развития остеопороза. Помимо прочего, такую кашу нежелательно есть тем, у кого проблемы с ЖКТ, ведь это может обернуться вздутием и спазмами желудка.