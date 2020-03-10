Дочь Заворотнюк рассказала о черной полосе

Она опубликовала снимок, на котором сфотографирована на улице. В подписи к изображению девушка рассказала о «черной полосе» в жизни, которая говорит о том, что с человеком что-то не так и он не такой, каким должен быть.

«Наша темная сторона существует, чтобы показать, что мы не доработали в себе. Ее миссия - научить нас любви, сочувствию, прощению, принятию страшных жизненных обстоятельств и умению бороться», - отметила она.

Также девушка заявила, что, когда человек встанет на правильный путь, то тень становится светом и открывает ему возможности, силы, новых людей и новое светлое будущее, рассказывает Topnews.

«И когда человек встанет на правильный путь, тень обернется светом и откроет нам новые возможности, силы, новых людей и новое светлое будущего», - подчеркнула девушка.

Слова Заворотнюк напугали некоторых ее поклонников.

«Меня пугают такие посты. Надеюсь, что ничего ужасного не произошло», «Очень жаль и обидно, что вам приходится проходить через такие испытания. Надеюсь, что всё это закончится благополучно», «Желаем вам быстрее выбраться из этой черной полосы», - пишут фолловеры.

Через некоторое время Анна поделилась с подписчиками своими впечатлениями от поездки в Италию.

«Моя поездка в Италию для меня стала очень знаковой и помогла мне вновь приоткрыть створки своей души и вкусить краски жизни. Увидев другие миры, людей и культуру, ты капля за каплей меняешь свою картину мира и представление о нем», - отмечает она.

По словам Анны Заворотнюк, она побывала в Риме, Флоренции, где посетила собор Санта-Мария-дель-Фьоре и музей Уффици, Ватикане и Сиенне в Тоскане.