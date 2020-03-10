Больше никаких проституток в центре Амстердама: квартал Красных фонарей хотят убрать

Власти Амстердама рассматривают вопрос о перемещении части знаменитого квартала Красных фонарей в специальный эротический комплекс. В нем проститутки больше не будут манить клиентов через уличные окна, часто привлекающие шумных туристов. Планы были опубликованы 19 февраля, пишет Ридус со ссылкой на газету South China Morning Post.
Согласно заявлению городских властей, в комплексе можно обеспечить каждую жрицу любви отдельной кроватью и завтраком, а также обустроить секс-клуб, секс-театр, кафе, салон красоты, парикмахерскую и студию загара. Другим рассматриваемым вариантом является большой отель для работников секс-индустрии.
В целом, проституция за закрытыми окнами или эротический центр — самый очевидный выбор. Эти варианты имеют наибольшие преимущества и наименьшие недостатки,
— сказано в заявлении городского совета Амстердама.
Власти города давно обещают убрать квартал Красных фонарей, поскольку местное население жалуется, что толпы туристов, часто пьяных и шумных, «неуважительно относятся как к проституткам, так и к жителям». Планируется борьба и с новой напастью — значительным увеличением нелицензированной подпольной проституции в районе Де Валлен в центре города и возле центрального вокзала.
За последние несколько месяцев городские чиновники оповестили секс-работников и владельцев борделей о том, как планируется реформировать бизнес, связанный с проституцией. Был выбран целый ряд сценариев, включающих расположение площадок для работы в Амстердаме. Власти считают, что «если местоположение слишком удаленное, существует больший риск для безопасности, и бизнес становится труднее контролировать». Кроме того, необходимо, чтобы до работниц можно было легко добраться на общественном транспорте.
Секс-бизнес — нормальная работа. Идея состоит не в том, чтобы преследовать городскую проституцию», — пояснил совет. Власти пообещали, что выработают окончательные планы до лета. Ранее они уже запретили водить группы туристов по «кварталу красных фонарей.