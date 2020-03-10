Больше никаких проституток в центре Амстердама: квартал Красных фонарей хотят убрать

Согласно заявлению городских властей, в комплексе можно обеспечить каждую жрицу любви отдельной кроватью и завтраком, а также обустроить секс-клуб, секс-театр, кафе, салон красоты, парикмахерскую и студию загара. Другим рассматриваемым вариантом является большой отель для работников секс-индустрии.

В целом, проституция за закрытыми окнами или эротический центр — самый очевидный выбор. Эти варианты имеют наибольшие преимущества и наименьшие недостатки,

— сказано в заявлении городского совета Амстердама.

Власти города давно обещают убрать квартал Красных фонарей, поскольку местное население жалуется, что толпы туристов, часто пьяных и шумных, «неуважительно относятся как к проституткам, так и к жителям». Планируется борьба и с новой напастью — значительным увеличением нелицензированной подпольной проституции в районе Де Валлен в центре города и возле центрального вокзала.

ФОТО: личный архив

За последние несколько месяцев городские чиновники оповестили секс-работников и владельцев борделей о том, как планируется реформировать бизнес, связанный с проституцией. Был выбран целый ряд сценариев, включающих расположение площадок для работы в Амстердаме. Власти считают, что «если местоположение слишком удаленное, существует больший риск для безопасности, и бизнес становится труднее контролировать». Кроме того, необходимо, чтобы до работниц можно было легко добраться на общественном транспорте.