Портал Limon разыгрывает 2 билета на концерт Полины Гагариной в Таллинне!

Уже 15 марта в Таллинне Полина Гагарина представит свое грандиозное шоу «Обезоружена», премьера которого с аншлагом прошла на 12-тысячном стадионе в Москве.
Обладательница мощного и красивого вокала, удивительной энергетики, одна из самых стильных артисток на российской сцене выступит с концертной программой, подготовленной совместно с командой студии интерактивных медиа «СИЛА СВЕТА».
Шоу, подготовка к которому длилась около года, состоится незадолго до дня рождения певицы и станет приятным и полным сюрпризов для многочисленных поклонников.
"Это больше, чем выступление – это самый главный на сегодняшний день концерт в моей творческой биографии, с современными диджитал-декорациями, хореографической постановкой, звуком, костюмами и, конечно же, новыми песнями. Ребята из СИЛЫ СВЕТА сделали фантастические диджитал–проекции, с помощью которых зал, в котором находятся зрители, трансформируется до неузнаваемости". Частью визуального шоу стали уникальные костюмы Полины и ее танцевальной команды, придуманные специально для концерта в ателье Alexander Terekhov.
Шоу «Обезоружена» стало действительно особенным событием в творческой карьере Полины Гагариной – это самое масштабное выступление певицы, где чувствуется особая живая концертная энергетика.
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