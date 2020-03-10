Вт, 10.03.2020
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Звезда эстонского спорта умилила подписчиков снимками младшей дочери

Грете Гриффин и Роберт Гриффин III в Мехико.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami lugudest / @gretegiii

Эстонская спортсменка Грете Гриффин (до замужества Шадейко), поделилась в Сети очаровательными фото младшей дочери.

Принцессе 6 месяцев! Оставайся такой же потрясающей и счастливой девочкой, Гамайа!

- написала Грете в подписи к каруселе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Grete Griffin (@gretegiii) on

Красотки!

Невероятно красивая семья,

Ваши дети - ангелы,

- написали подписчики в комментариях.

Напомним, Грете Шадейко и Роберт Гриффин III сыграли свадьбу в марте 2018 года. Свадьба состоялась уже после рождения первой дочери Глории, которая появилась на свет годом ранее ее младшей сестры Гамайи.

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