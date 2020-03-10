Звезда эстонского спорта умилила подписчиков снимками младшей дочери

Принцессе 6 месяцев! Оставайся такой же потрясающей и счастливой девочкой, Гамайа!

Напомним, Грете Шадейко и Роберт Гриффин III сыграли свадьбу в марте 2018 года. Свадьба состоялась уже после рождения первой дочери Глории, которая появилась на свет годом ранее ее младшей сестры Гамайи.