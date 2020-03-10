Звезда эстонского спорта умилила подписчиков снимками младшей дочери

Эстонская спортсменка Грете Гриффин (до замужества Шадейко), поделилась в Сети очаровательными фото младшей дочери.
Принцессе 6 месяцев! Оставайся такой же потрясающей и счастливой девочкой, Гамайа!
- написала Грете в подписи к каруселе.
Красотки!
Невероятно красивая семья,
Ваши дети - ангелы,
- написали подписчики в комментариях.
Напомним, Грете Шадейко и Роберт Гриффин III сыграли свадьбу в марте 2018 года. Свадьба состоялась уже после рождения первой дочери Глории, которая появилась на свет годом ранее ее младшей сестры Гамайи.