Вт, 10.03.2020
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Страшная находка в хлебе: таллиннка могла лишиться жизни из-за лезвия в батоне

ФОТО: Скриншот с Facebook

Вчера на личной странице в Facebook жительницы Таллинна Анны появилась публикация о том, что она купила хлеб в одной из пекарен, а уже дома обнаружила внутри ужасающую находку - лезвие!

Анна написала, что 8 марта отправилась в пекарню Pagari Pai на Пярнамяэ и купила хлеб со скидкой для женщин.

Когда уже дома Анна оторвала кусок от батона, она увидела застрявшее внутри лезвие.

Спустя несколько часов после публикации на нее отреагировал руководитель пекарни и признал вину предприятия.

ФОТО: Скриншот с Facebook

На видео, опубликованном на странице Pagari Pai видно, как пекарь использует лезвие для приготовления хлеба.

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