Стали известны ТОП-10 продуктов, которые россияне скупают в связи с коронавирусом

С февраля в России резко повысился спрос на определенный ряд товаров. Об этом рассказали представители и сотрудники нескольких торговых сетей и производителей продовольствия и бытовой химии.

Россияне начали делать запасы на случай разрастания эпидемии коронавируса. В последнюю неделю февраля в онлайн-магазине «Утконос» продажи консервов выросли на 67% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Спрос на бакалею — макароны, чай, сахар, кофе, муку, крупу — вырос на 55%, напитки — на 25%, замороженные продукты — на 18%.

На маркетплейсе goods.ru почти в четыре раза выросли продажи воды и нескоропортящихся продуктов, а бытовой химии — в пять раз.

На Wildberries продажи хозяйственного мыла и средств для стирки увеличились примерно в восемь раз, средств для мытья посуды — почти в четыре раза. По сравнению с началом месяца примерно втрое выросли продажи овсяной крупы, растворимых супов, лапши, пюре и консервов, манки — почти вдвое. Подскочил спрос и на предметы личной гигиены. Продажи туалетной бумаги выросли на 175%, влажных салфеток — на 241%, обычных — на 185%. Однако представитель Wildberries уверен, что это никак не связано напрямую с коронавирусом.

В «Ашане» спрос на консервы за две последние недели февраля увеличился на 5% по сравнению с началом месяца. Никакого ажиотажа нет, уверяет представитель сети магазинов.