Вот это да! Эстонский актер рассказал, сколько ему заплатили за съемки в голливудском фильме

Эстонским зрителям актер известен по сериалу «Elu keset linna», где играл роль Генри.

В эфире мужчина рассказал, что с большей радостью будет работать актером за границей. Кроме нескольких британских телесериалов он также снялся в голливудском фильме «Wonder Woman» 2017 года - «Чудо-женщина».

Как ему удалось получить роль в фильме, чистый доход которого составил более 800 миллионов долларов? «Ну вот как-то так, почти случайно. Я и сам не знал, что это за картина. В Голливуде многие вещи хранят в тайне».

«Это вполне нормально, что там вещи держатся в строжайшей тайне, нельзя ничего публиковать в соцсетях, рекламировать и говорить об этом друзьям или родственникам».

Конкретный ответ на поставленный вопрос ведущих о том, как мужчина получил роли в иностранных сериалах, дан не был. «У меня есть своя тактика, я сначала всё 7 раз продумываю».

Актер вспомнил, что за роль в фильме «Чудо-женщина» он получил гонорар всего около 350 евро. А сейчас у актера за рубежом два менеджера, которые трудятся во имя его успеха. «Чтобы получить менеджера, приходится стучать в разные двери и показывать, что ты им можешь предложить и что ты умеешь».

Это основная работа эстонского актера. «Сегодня всё происходит так: тебе высылают какую-то сцену, ты сам снимаешь свое видение происходящего на камеру, если твое актерское мастерство подходит, то уже идет второй тур, вылетаешь на встречу с режиссером или продюсером. Это очень долгий этап».