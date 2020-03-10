Из-за коронавируса Ryanair отменил рейсы в шесть стран: как сдать билет или изменить даты перелетов бесплатно

Как поменять авиабилет Ryanair, изменить даты или маршрут рейса, вернуть деньги за неиспользованный билет, а также проверить статус полета? Обо всем этом представители Ryanair рассказали путешественникам на официальном сайте авиакомпании.
Ryanair вынуждена отменить до 25% итальянских коротких рейсов на трехнедельный период с 17-го марта по 8-е апреля из-за распространения вируса Covid19. Все пострадавшие клиенты были уведомлены по электронной почте и SMS, им предоставлена возможность запросить возврат денег за билеты, перебронировать или перенаправить свое путешествие,
– пишет лоукостер на своем официальном сайте.
Актуальная информация о статусе рейса доступна в личном кабинете на сайте или в приложении Ryanair, пишет Сегодня. Если перелет отменили, пассажир может получить возврат денег, изменить дату или маршрут поездки.
К слову, отмена и сокращение количества рейсов связаны с решением перевозчика или правительства страны. Пока ограничения коснулись Италии, Иордании, Израиля, Грузии, Черногории и Чехии.
Нововведения будут действовать до 8 апреля. Конечная дата еще может измениться. Руководство компании планирует следить за ситуацией и адаптироваться к ней.
Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году. Главный офис компании расположен в Дублине.