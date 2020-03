Презентация песни Little Big для «Евровидения-2020» отложена

Этой информации можно было бы и не верить, но именно 9 марта считалось последним днем подачи заявок для участия в "Евровидении-2020". А на официальном сайте конкурса и в 00 часов 30 минут 10 марта не были заявлены название трека и видеоклип лишь от двух исполнителей - представительницы Азербайджана Самиры Эфенди и группы из Санкт-Петербурга Little Big. Под их фотографиями фигурировала скупая ремарка: not song yet (то есть "песни пока нет"). Но, возможно, для них было сделано исключение, и уже принято решение о том, что российские участники могут представить свои песни и видео позднее?